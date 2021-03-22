PS3, PSP ve Vita Online Mağazaları Kalıcı Olarak Kapanıyor

Geçtiğimiz günlerde PS4 Oyuncu Topluluklarını kapatmaya karar veren Sony, son verdiği kararla oyuncuları hepten köşeye sıkıştırmaya başladı. PlayStation 5’in çıkmasıyla beraber eski platformlarından desteğini çekmeye başlamasından dolayı birçok oyuncu tarafından eleştiriliyor.

PlayStation 5 duyuru tarihine kadar resmi oyun satışlarına tüm süratiyle devam eden Sony’nin özellikle PlayStation 3 üzerinden desteğini çekip online mağazayı kalıcı olarak kapatacak olması nedeniyle birçok oyuncu, platformlar üzerinden tepkilerini belirtmeye başladı.

Özellikle GTA: San Andreas için PS Vita gerçekten biçilmiş kaftandı. PS Vita çıkışının ardından çok fazla ilgi görmese de son dönemde el konsolunun bir emülatöre dönüşebilmesi nedeniyle pazarı canlanmaya başlamıştı. COVID-19 pandemisi nedeniyle küresel çapta yaşanan ekonomik krizler, kullanıcıları eski nesil konsollara doğru yöneltiyor. Ancak özellikle Sony gibi oyun devlerinin bu krizi görmezden gelerek oyuncuları ısrarlı bir şekilde yeni nesil konsollara yönlendirmesi oyuncuların oldukça canını sıkıyor.

2 Temmuz 2021’de PSP ve PlayStation 3 mağazaları kapanıyor

PlayStation 3’ü, PlayStation 2 oyunlarını hala oynayabilmek adına elinde tutanlar oldukça üzülecekler. Özellikle PS4’e çıkan hemen her oyunun PS3’e de çıkmasından dolayı konsol aslında fazlasıyla değerliydi. Şimdi baktığınızda Sony’nin konsol severler tarafından “en başarılı işi” olarak görülen PlayStation 3’ün tek kelimeyle “öldürülecek” olması oldukça üzücü. Sony PlayStation serisinde kelimenin tam anlamıyla efsane konsolu PS3 Online mağazası 2 Temmuz 2021 tarihinde kapatılıyor. Elbette bu da büyük ölçüde artık konsolun üzerine toprak atmak anlamına geliyor.

27 Ağustos 2021 tarihinde de PS Vita için online mağaza kapanacak. Ellerindeki Vita’ları bir oyun simülatörü olarak kullananların kalpleri kırık kalacak. Sony’nin bu radikal kararları alması ve PlayStation 4 oyuncu topluluklarına da bu kadar hızlı kıyması açıkçası gözleri PS5 satışlarına çeviriyor. Firmanın bu kadar saldırgan bir ürün çalışması yapması PS5 satışlarının yılın ilk çeyreğinde pek hedeflendiği gibi olmadığından kaynaklı olabilir. Normal şartlarda 2020 yılını kendi rekorlarıyla kapatan ve rakibi Xbox’ı ikiye katlayan Sony 2021 yılındaki 18 milyon satış adetine ulaşamama endişesi yaşıyor olabilir.

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