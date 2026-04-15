PS6'nın 3 Konsol Olarak Geleceği İddia Edildi: Fiyatları Sızdırıldı!

Yeni bir iddiaya göre Sony, PS6'yı 3 farklı konsol olarak çıkaracak. Ayrıca iddiada cihazların fiyatları da yer alıyor.

PS5’in tanıtılmasının üzerinden neredeyse 6 yıl geçmesinin ardından artık tüm oyunseverlerin gözü PlayStation 6’ya çevrilmiş durumda. Son zamanlarda PS6 hakkında sızıntılar ortaya çıktığını görüyorduk. Önemli iyileştirmeler vadedecek yeni neslin, birkaç yıl içinde gelmesi bekleniyordu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise konsol hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Moore’s Law is Dead isimli kaynak tarafından ortaya atılan iddialarda PS6’nın fiyatı ve nasıl sunulacağına yer verildi. Buna göre PS6,** 3 farklı cihaz** ile satışa sunulacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2 konsol 1 el konsolu olarak gelebilir, fiyatları 350-1000 dolar arası olabilir

İddiaya göre Sony, PlayStation 6 sisteminde önceki yıllardan farklı bir yaklaşıma gidebilir ve Xbox’a benzer bir aile ile karşımıza gelebilir. Öyle ki yeni nesilde 2 normal konsol ve 1 el konsolu olmak üzere 3 farklı PS6 cihazı görebileceğimiz iddia edilmiş. Bunlardan birinin Xbox Series S gibi daha düşük özelliklere sahip “PS6 Lite” isimli daha ucuz bir konsol, diğerinin ise yüksek özelliklere sahip standart PS6 isimli bir konsol olacağı aktarılmış. Üçüncüsü ise tamamen bağımsız çalışabilen bir PS6 el konsolu olacakmış.

PS6 Lite ve PS6 el konsolunun AMD’nin 3 nm Canis işlemcisinden güç alacağı iddia edilirken PS6’nın yine AMD’nin özel Orion APU’sundan güç alacağı aktarılmış. Fiyatları konusunda da iddialar var. Buna göre fiyatlar aşağıdaki gibi olabilir:

PS6 Lite – 350 ila 550 dolar arası

PS6 el konsolu – 500-700 dolar

PS6 – 700 – 1000 dolar

Bunların tamamen iddia olduğunun altını çizmek gerekiyor. Sadece bir kaynağın söylediklerine dayandığı için şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Bu yüzden hemen inanmamak daha doğru olur. Doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz