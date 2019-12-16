Sony, PS5'in Çıkış Tarihiyle İlgili İddiaları Yalanladı

Bir Japon blogunda geçen ve 4 Aralık 2020 olarak verilen PlayStation 5’in çıkış tarihi, Sony tarafından blogun sahibi Famitsu aracılığıyla yalanlandı. Böylece Sony'nin gelecek planları hakkındaki en son iddia da ortadan kalkmış oldu.

PlayStation, Sony tarafından oluşturulup geliştirilen video oyun konsolu serisidir. İlk defa 1994 yılında Japonya’da piyasaya sürülen konsol, günümüze kadar 400 milyonun adedin üzerinde satış yaptı. Günümüzde çok fazla ilgi gören konsolun bugünlerde en çok beklenen haberi ise PlayStation 5’in hangi tarihte çıkacağı. Bu konuda, bir tarih bekleyen konsol hayranları, sosyal medya üzerinde çok fazla söylentiye rastlamakta. Bunun en büyük örneği ise bir Japon blogunda paylaşılan haber.

Bugün Gamers Gate adındaki bir Japon blogunda yayınlanan habere göre PlayStation 5’in çıkış tarihi 4 Aralık 2020 olarak duyuruldu. Piyasaya sürülecek konsolun standart sürümü için 600 dolar, Pro sürümünün ise 1.000 dolar civarında olacağı söylendi. Bu bilgi, internet sitelerinde seri bir şekilde yayılmaya başlamıştı ki Famitsu, olayın sıcağı sıcağına hemen bir haber yayınladı.

Sony, PlayStation 5'in çıkış tarihiyle ilgili iddiaları yalanladı:

Famitsu’dan yayınlanan haber, PlayStation 5 hakkında çıkan yanlış fiyat ve çıkış tarihi hakkında bilgilendirmeler içeriyor. Olayın can alıcı noktası ise Famitsu’nun, bilgilerin yanlışlığını Sony ile iletişim kurarak doğrulaması oldu.

Gamers Gate aldı blogda sadece bu PlayStation 5 haberi yapılmadı. Sitenin daha önce ‘Pokemon Diamond and Pearl Remake’ oyununun çıkış tarihini 2019 olarak duyurduğu fakat bu tarihin de yalanlandığı ortaya çıktı. Kesin olan bir şey var ki o da Sony'nin PlayStation 5’in çıkış tarihini açıklayana kadar böyle iddialarla sık sık karşılaşacağız.

Ünlü video oyun yapımcıları ve oyuncularına göre PlayStation 5, 2020 yılının yaz döneminde çıkacak fakat konsol tasarımı, fiyatı ve piyasaya sürülme günü hakkında Sony tarafından herhangi bir açıklama yok. PlayStation 5 hakkında bilinen tek şey ise piyasaya fotoğrafları sızdırılan geliştirici kiti. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağını hep birlikte göreceğiz.