Sony, dünyanın en köklü e-spor turnuvalarından bir tanesi olan Evolution Championship Series'i satın aldığını açıkladı. Satın alma sırasında RTS isimli bir şirketle iş birliği yapan Sony, satış anlaşmasına dair detaylı bir açıklama yapmadı. Ayrıca turnuvanın kurucuları, Sony'ye akıl vermeye devam edecek.

Japon teknoloji devi Sony, dünyanın en köklü ve en eski e-spor turnuvalarından bir tanesi olan Evolution Championship Series'i (kısaca Evo e-spor) satın aldığını duyurdu. Bu satın alma süreci için RTS isimli bir yetenek yönetim ajansı ile iş birliği yapan Sony, anlaşmanın koşulları hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

Evolution Championship Series, bugün görmeye alıştığımız e-spor turnuvalarının atası niteliğinde. 1996 yılında kurulan, 2000'li yılların başından beri düzenlenen bu turnuvada, Street Fighter, Mortal Kombat ve Tekken karşılaşmaları yapılıyor ve bu oyunların en iyileri, Evolution Championship Series kapsamında kendilerini gösteriyorlardı. Artık bu turnuva, Sony bünyesinde gerçekleştirilecek.

Turnuva kurucuları, Sony'ye akıl vermeye devam edecek

Sony'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre Evolution Championship Series, el değiştirmiş olsa da özünü kaybetmeyecek. Bu bağlamda turnuvanın kurucuları olan Tom ve Tony Cannon'un görev almaya devam edeceğini söyleyen yetkililer, kurucuların turnuvayla ilgili akıl vermeye devam edeceğini, Sony'ye yardımcı olacaklarını ifade ediyorlar.

Sony'nin attığı bu adım önemli olsa da Evolution Championship Series, son yıllarda pek de istenen noktada değil. Geçtiğimiz yıl, koronavirüs nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek olan turnuva iptal edildi. Bu iptalin nedeniyse kurucu ortaklardan bir tanesi olan Joey "MrWizard" Cuellar'ın küçük bir çocuğu taciz ettiği iddialarıydı. Bu iddiaların ortaya çıkması üzerine hem oyuncular hem de turnuvaya katılan oyun şirketleri, turnuvaya katılmaktan vazgeçtiler. Sony, turnuvanın sarsılan imajını kurtarmak için elinden geleni yapacak gibi görünüyor...