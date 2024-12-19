Sony, Kadokawa'nın yüzde 10'luk hissesini alarak şirketin en büyük hissedarı oldu ve global dağıtım ağını genişletmeyi hedefliyor.

Sony, Kadokawa'daki hisselerini artırarak şirketin en büyük hissedarı konumuna geldi. İki şirket arasında kurulan stratejik sermaye ve iş birliği ittifakı sayesinde, Sony Kadokawa'nın fikri mülkiyet haklarını dünya çapında çeşitli medya projelerinde kullanma ve dağıtma potansiyelini artıracak.

Sony, halihazırda Kadokawa'da hisselere sahipti ancak hisselerini artırarak şirketin yüzde 10'luk hissesine sahip oldu. Kadokawa'nın oyunları ve anime eserleri artık daha geniş bir global dağıtım ağına sahip olacak. Şirketler, Kadokawa'nın fikri mülkiyetlerini canlı aksiyon film ve TV dizilerine uyarlayarak, anime üretiminde ortaklaşa çalışacak ve küresel dağıtım ağını genişletecekler.

Kadokawa ve Sony'nin ortaklığı

İki şirketin iş birliği, sadece IP değerini küresel olarak maksimize etmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni yaratıcıları keşfetme ve IP'lerin medya karışımlarını gerçekleştirme fırsatlarını da artıracak. Sony, Kadokawa'da 50 milyar yen karşılığında 12.054.100 yeni hisse satın aldı. Tencent ise yüzde 6,86 hisseye sahip.

Kadokawa CEO'su Takeshi Natsuno, bu ittifakın IP oluşturma yeteneklerini güçlendireceğini ve Sony'nin küresel genişleme desteğiyle IP'lerini dünya çapında daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştıracağını belirtti. Sony'nin başkanı Hiroki Totoki ise bu ittifakın, Kadokawa'nın geniş IP ekosistemini ve Sony'nin güçlü yönlerini birleştirerek, küresel medya karışımı stratejisini hayata geçireceğini ifade etti.

Yapılan bu anlaşma, FromSoftware'ın oyunlarının genişletilmesi ve büyük ekran uyarlamaları için de yeni fırsatlar sunabilir. FromSoftware'ın son oyunları arasında Elden Ring ve Sekiro bulunuyor. Bandai Namco tarafından yayınlanan Elden Ring'in 28,6 milyon kopya sattığı açıklandı.