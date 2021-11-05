Sony, aldığı yeni bir patentle sanal gerçeklik teknolojisinde bir adım daha atıyor. PlayStation 5 üzerinde kullanmayı hedefledikleri teknoloji, aynı zamanda sanal gerçeklik için de elverişli bir ortam hazırlıyor. Gerçek zamanlı grafik teknolojisiyle PS5 VR deneyimi yeni bir boyut kazanabilir.

Sony’nin mühendis ekibinin başında yer alan Andy Bigos’un Linked’in profilinde geçtiğimiz günlerde “PlayStation 5 üzerinde gerçek zamanlı grafik teknolojisini uygulamak için makine öğrenimi ve bilgi işletim sistemleri üzerine çalışmalar” yaptığı bilgisi yer alıyordu. Buna ek olarak Sony’nin, aldığı yeni bir patentle birlikte “görüntü oluşumunu tamamlamak için bilgisayar-kaynaklı bir plan” hazırladığı ortaya çıktı.

Sony’nin grafik oluşumu için aldığı yeni patentini farklı kılan özellikler şu şekilde sıralanabilir; genel olarak oyunlardaki grafiklerde boşluklar ve düzeni bozan parçalar olabiliyor. Bu parçaları onarmak zaman aldığı gibi aynı zamanda büyük bir bilgisayar gücü de gerektiriyor. Sony’nin yeni patentiyse bu boşlukları onarmak yerine ‘maskeleme’ yoluna gidiyor. Bu yöntemle birlikte daha az bilgisayar gücü kullanarak daha hızlı bir zamanda görüntüler oluşturulabiliyor. Bir süre sonra bilgisayar, yeni ve farklı bir görüntüyü tamamlaması gerektiğinde en hızlı yolu kendisi bulabilir hale geliyor.

PSVR PS5 için beklentiler büyüyor:

Sony’nin aldığı yeni patent, grafiklerindeki görüntü kalitesini artırmak için gerçek zamanlı çalışan Nvidia’nın ‘Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS)’ teknolojisi ile benzerlikler taşıyor. Fakat görünen o ki Sony, bu teknolojisini PlayStatin 5 üzerinde kullanacağı gibi PSVR PS5 için de sinyalleri veriyor.

Sanal gerçeklik gözlükleri, grafikleri oluşturmak için geleneksel monitörlerinden çok daha fazla bilgisayar gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle ihtiyaç duyulan bilgisayar gücünü minimuma indirmek için atılacak her adım önemli. Sony’nin gerçek zamanlı görüntü oluşturma teknolojisi için aldığı bu patent de tam olarak bunu sağlıyor. Patentin kendisinde de bu teknolojinin sanal gerçeklik için kullanılmasının avantajlarından çokça bahsediyor. O nedenle bu gelişmenin PSVR PS5 için yeni bir hazırlık olduğunu söylemek mümkün. 2022 yılına yaklaştıkça konu hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.