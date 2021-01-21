Sony Xperia 10 III, Bazı Özellikleriyle Açığa Çıktı

Sony'nin yaklaşmakta olan orta segment telefonu Xperia 10 III, bazı teknik özellikleri ve tasarımıyla açığa çıktı. Steve Hemmerstoffer tarafından ortaya çıkarılan telefon, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xperia 10 II ile neredeyse aynı olacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonlarla ilgili önemli sızıntılar yapmayı başaran Steve Hemmerstoffer, Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yaklaşmakta olan "Xpreia 10 III" isimli telefonunun tasarım ve bazı özelliklerini ortaya çıkarmayı başardı. Hemmerstoffer tarafından yapılan açıklamalara göre Sony'nin 2021 model orta segment telefonu, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xperia 10 II modelinden biraz daha gelişmiş bir yapıda olacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xperia 10 III, 21:9 en boy oranına sahip 6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak bu ekran, tıpkı Xperia 10 II'de olduğu gibi günümüz için oldukça kaba çerçevelerle gelecek. Ayrıca yumuşatılmış köşelere sahip tasarım yaklaşımı da Xperia 10 III ile devam ettirilecek. Telefonun ön kamera çözünürlüğü ile ilgili herhangi bir detay ise mevcut değil.

Sony Xperia 10 III'ün tasarımı işte böyle olacak

Sony Xperia 10 III'ün arka kısmı da selefiyle benzer yapıda olacak. Yani bu akıllı telefonda da dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu yer alacak. Hemmerstoffer, emin olmadığının altını çizerek, bu kamera kurulumunun 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP de telefoto kameraya sahip olacağını söylüyor.

Sony'nin yaklaşmakta olan orta segment telefonu ile ilgili en önemli yenilik, işlemci cephesinde olacak gibi görünüyor. Hemmerstoffer'a göre bu akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 690 işlemcisinden güç alacak. Bu da telefonun 5G bağlantı desteği sunacağını gözler önüne seriyor. Şirket, bu akıllı telefonu çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay, Xperia 1 III isimli amiral gemisiyle birlikte duyuracak. Telefonla ilgili diğer tüm detaylar, resmi lansmanla gün yüzüne çıkacak.