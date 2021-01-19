Klavyeli Telefon Astro Slide'ın Özellikleri Güncellendi

Bir indiegogo projesi olarak hayatına başlayan ve geçtiğimiz aylarda resmen duyurulan Astro Slide'ın teknik özellikleri güncellendi. Telefonu geliştiren Planet Computers, telefonun nasıl bir donanıma sahip olacağını paylaştı.

Akıllı telefonlarımız tuş kilidi ve ses kontrol tuşları haricinde artık hiçbir fiziksel tuşa yer vermezken geçtiğimiz aylarda Planet Computers isimli bir şirket ortaya çıkmıştı. Bu şirket, amiral gemisi özelliklere sahip olacağını açıkladığı Astro Slide isimli telefonunu duyurmuştu. Telefonun en büyük özelliğiyse fiziksel bir klavyeye sahip olmasıydı.

Bünyesinde bilgisayar klavyesine yer veren Astro Slide, girişimcilerin fikirlerine yatırımcı ve bağışçı topladığı indiegogo üzerinde kendisini göstermişti. Telefon, birçok kişinin ilgisini toplamayı başarınca resmiyete kavuşmuş, çıkış tarihi de verilmişti. Bugünse Astro Slide'ın sahip olacağı özelliklerin son hali açıklandı.

Astro Slide'ın özellikleri değişti:

Planet Computers, bugün paylaştığı duyuruda 5G desteğine de sahip olacak olan Astro Slide'ın kesin teknik özelliklerine yer verdi. Şirketin paylaştığı teknik özellikler, telefon ilk duyurulduğunda paylaşılan özelliklere göre bazı değişiklikler gösterdi. En büyük değişikliklerden birisi işlemci tarafında oldu.

Telefon ilk duyurulduğunda işlemci kısmında bizleri MediaTek'in Dimensity 1000 işlemcisinin karşılayacağı açıklanmıştı. Ancak bugünkü duyuruda bu işlemci yerine yine MediaTek'in Dimensity 800 işlemcisinin yer alacağı açıklandı. Ayrıca telefonun doğrudan Android 11 ile geleceği de duyuruda belirtildi.

Telefonun diğer bölümlerinde de değişiklikler yapıldı. Daha önce 5 MP çözünürlüğünde olacağı açıklanan ön kameranın 13 MP olacağı belirtilirken 48 MP'lik arka kamera aynı kaldı. 6 GB RAM'e sahip olacağı duyurulan telefonun RAM miktarının 8'e çıkarıldığı da ifade edildi.

Astro Slide özellikleri:

Ekran: 6.39 inç, 2.340 x 1.080, AMOLED, Gorilla Glass koruma

6.39 inç, 2.340 x 1.080, AMOLED, Gorilla Glass koruma İşlemci: MediaTek Dimensity 800

MediaTek Dimensity 800 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB Flash - microSD kart desteği

128 GB Flash - microSD kart desteği Arka Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 3.500 mAh, kablosuz şarj desteği

3.500 mAh, kablosuz şarj desteği Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, NFC

5G, Bluetooth 5.1, NFC İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Ağırlık: Yaklaşık 300 gram

Astro Slide fiyatı:

Hem Linux hem Android işletim sistemiyle kullanılabilecek olan Astro Slide, kampanyalı bir şekilde 491 euro'luk (4.440 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip. Tüm dünyaya kargolanabilen akıllı telefon, Mart 2021 itibarıyla kullanıcılarına ulaşmaya başlayacak.