Sony’nin Yeni Amiral Gemisi Xperia 2’den Beklenen 5 Özellik

Sony’nin bir süredir merakla beklenen ve özellikleri bir türlü tam olarak ortaya çıkmayan yeni amiral gemisi Xperia 2, çok yakında kullanıcının beğenisine sunulacak gibi duruyor. Yeni senenin öne çıkan ürünlerinden biri olacak gibi duran cihaz için tüketici beklentilerini derledik.

1 Şubat tarihinde lansmanı yapılan Sony’nin Xperia 2019 modeli barındırdığı özelliklerle kullanıcının ilgisini çok fazla çekememişti. Ekran boyutunu daha çok tercih edilen 19.5:9 oranından ilginç olarak yorumlanan 21:9 oranına çeken Sony, aldığı ve uyguladığı bu kararla bir nevi kumar oynadı ve doğrusunu söylemek gerekirse istediği etkiyi yakalayamadı.

Yeni akıllı telefonu Xperia 2’yi şubat sonuna doğru MWC 2020’de tanıtacağı söylenen Sony, bu sefer başarıyı yakalamak için mükemmele çok yakın bir cihazla gelecek gibi duruyor. Kullanıcılar tarafından cihazda olması beklenen beş özelliği sizin için sıraladık.

1. Yeni bir isim

2008 yılında tanıttığı Xperia 1’den bu yana aynı ismi kullanan Sony, bu konuda biraz düşünse ve yaratıcı davransa daha iyi olabilir. Samsung’un Galaxy ve Huawei’in Mate isimli modelleri gibi Xperia’nın da artık eskidiğini düşünen tüketiciler oldukça fazla durumda.

2. Eski ekrana dönüş

Xperia 1’in 21:9 ekranıyla ne yapmak istediği çok da anlaşılamayan Sony’nin, Xperia 2 modeliyle eski boy oranı 19.5:9 ekrana dönmesi de beklentiler arasında.

3. Daha iyi kamera performansı

Sadece fotoğraf makinelerinin Alfa serisine baktığımızda bile Sony’nin bu konuda aslında ne kadar iddialı ve başarılı olduğunu görmemiz mümkün. 2019 yılı boyunca yayınlanan neredeyse tüm en iyi kameraların yarıştırıldığı listelerde bir Sony ürününe rastladığımızı söyleyebiliriz ancak bu başarı maalesef telefon kameraları kısmında aynı olmadı. Yeni cihazla beraber bu kısımda da beklenti oldukça büyük görünüyor.

4. Kesintisiz deneyimler

Televizyon, Blu-ray oynatıcı, ses sistemi, kamera, fotoğraf makinesi gibi ürün çeşitliliği oldukça yüksek olan Sony’den beklenen bir diğer şey de bu sistemlerin birbiriyle bağlantı kurabilmesini sağlamak. Genelimiz buna Apple’dan alışığız. Sony’nin de bu tarz bir yenilik getirmesi aslında olması gereken şeklinde yorumlanıyor.

5. Uygun fiyat

Gelelim en önemli nokta olan fiyat noktasına. Bu konuda da beklenti oldukça yüksek. Fiyat/performans odaklı olacak bir ürün başarısını ve farkını ortaya koyacak gibi görünüyor.

Yakın zamanda açıklanacak yeni ürünle beraber Sony bu beklentilerin ne kadarını karşılayacak göreceğiz. Siz de bir akıllı telefonda olmasını istediğiniz özellikleri bize yorum kısmından yazabilirsiniz.