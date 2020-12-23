Sosyal Medya Üzerinden Kazanç Elde Edenlere Uyarı Geldi

Sosyal medya fenomenleri, reklam içerikli paylaşımlarında içeriklerin sponsorlu ya da tanıtım amaçlı olduğunu belirtmeleri ile ilgili Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nden uyarı aldı. Bu yasaya uymayan fenomenler, vergi kaçakçılığı gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Son dönemde tüketicinin reklamlara en çok maruz kaldığı yer, sosyal medya platformları oluyor. Influencer ya da sosyal medya fenomeni adı altında binlerce takipçisi bulunan ünlüler, markalar ile yapmış oldukları işbirliği sonucunda özellikle Instagram gibi mecralardan ürün tanıtımı yapıyor. Bu ürünlerin tanıtımı, genellikle "link profilimde" ya da "yukarı kaydır" gibi ibarelerle yapılıyor.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin yapmış olduğu bir açıklamaya göre, reklam ya da sponsorlu içerik olduğu belirtilmeden yapılan ürün tanıtımları, haksız kazanca giriyor. Hukukçular, bu tarz içerik sahiplerinin cezai yaptırımla karşılaşabileceğini belirtirken, yaptıkları şeyin vergi kaçakçılığına bile girebileceğinin altını çiziyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlar, ticari faaliyet kategorisine giriyor

Sosyal medyada, markaların ünlü Instagram kullanıcıları ile işbirliği yapmasında kanunen hiçbir sakınca yok. Ancak Instagram’da reklam amaçlı yapılan her içeriğin açıklama kısmında, bunun bir sponsorlu içerik ya da ürün tanıtımı olduğu belirtilmesi gerekiyor. Avukat Emre Avşar, bu hususun kanunda belirtilmesine rağmen kimsenin bu yasaya uymadığını, reklam içeriklerinin sanki normal gündelik içeriklermiş gibi paylaşılmaya devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan reklamların ticari faaliyet kategorisine girdiğini belirten Avşar, bu paylaşımları yapan kişilerin vergiye tabi tutulması gerektiğini söylüyor. Paylaşılan içeriklerin üzerinden elde edilen kazançlar vergilendirilmediği takdirde, sosyal medya fenomenleri vergi kaçakçılığı olmak üzere birçok cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir.