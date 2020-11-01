Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında sosyal servis sağlayıcılarına temsilcilik açmaları için tanınan süre 2 Kasım tarihinde sona eriyor. Bu tarihten sonra hâlâ yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere çeşitli cezalar uygulanacak.

Yaz aylarından bu yana gündemde olan sosyal medya yasası, 29 Temmuz tarihinde TBMM'de kabul edildi ve 9 maddelik sosyal medya düzenleme yasası 30 Temmuz Perşembe günü Resmî Gazete'de yayımlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre ise yarın sona eriyor.

Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre yarın sona eriyor:

BTK'nın 2 Ekim tarihinde yaptığı bildirimle sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açmaları için tanınan sürede sona gelindi. Düzenleme kapsamında ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye'de temsilci atayıp bildirmeleri gerekiyor.

Kulislerde dolaşan dedikodulara göre sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilcilik açmak için 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusunun sonucunu beklemek istiyor.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ne olacak?

Süre sona erdiğinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ilk etapta 10 milyon lira para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden 30 gün içerisinde de yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda bu kez 30 milyon liralık idari para cezası kesilecek.

30 milyon liralık ikinci idari para cezasının tebliğinin ardından şirketler hâlâ yükümlülüklerini yerine getirmezse BTK Başkanı tarafından Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yine gerekli şartlar sağlanmazsa BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının bant genişliğinin bu kez %90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Eğer sosyal ağ sağlayıcıları yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse o güne kadar kesilen cezaların %75'i affedilecek.

Türkiye'de hizmet veren sosyal ağ sağlayıcıları, düzenlemeyle getirilen yükümlülükleri konusunda daha önce bilgilendirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında BTK’da video konferans yöntemiyle yapılan bilgilendirme toplantısına Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, Dailymotion, Periscope ve VK temsilcileri katılmış; kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili ayrıntılı bilgi sosyal ağ sağlayıcılarına verilmişti.