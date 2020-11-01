Dünyanın En Minik Kamp Aracı: KIA Ray Ravy

Kamp için bir araç modifiye edecek olanlar genelde büyük otomobiller ya da doğrudan vanlar tercih ediyor. Koreli bir uzman ise çok küçük bir araç seçerek dikkat çekiyor.

Kamp araçlarının farklı isteklere yönelik olarak farklı boylarda üretilmelerine alışkınız. Bazıları adeta bir kasaya yüklenmiş bir evi andıran kamp araçları bazen de oldukça küçük alanı olabildiğince verimli kullanabilmeye odaklanıyor.

Minimalist yaşam tarzıyla dikkat çeken uzakdoğu ülkelerinden Güney Kore’nin moto-ev uzmanlarından Daon TNT, daha küçük karbon ayakizi için kamp araçlarının da küçülmesi gerektiğine karar vererek bir araç tasarladı. Bu araç, iki kapılı Mini Cooper’dan bile daha küçük ancak dört kişi içinde uyuyabiliyor.

Bir küçücük Kia’cık

Daon TNT tarafından tasarlanan araca Ravy adı verilirken, temel olarak Kia’nın yalnızca Güney Kore’de satışa çıkan Ray modeli kullanıldı. Kendi başına oldukça küçük olan bu araç yalnızca 3.595 mm uzunluğunda ve 1.595 mm yüksekliğinde. Aks açıklığı ise 2.520 mm.

Her ne kadar aracın boyutları çok küçük olsa da Daon TNT genel olarak başarılı bir düzenleme yapmış gibi gözüküyor. Ekip bir şekilde bu kadar küçük alana bir mini mutfak, bir yatak, bir elektrik kaynağı ve kamp ekipmanları için de depolama alanı sığdırmayı başardı. Ayrıca kaydırmalı yan kapılar ve yukarı açılan arka kapı ile aracın her noktasına erişim mümkün.

Aracın içinde ayrıca LED iç aydınlatmalar, açılabilir ısıtma ve bir güç kaynağı bataryası yer alıyor. Her ne kadar minik bir otomobil olsa da Ravy oldukça yüksek bir tavana sahip. Ön koltuklar normal konumundayken aracın arka kısmı bir koltuk gibi gözüküyor. Burada bir de kaydırarak açılan mutfak yer alıyor.

Küçük motor büyük marifet

Aracın motoru oldukça küçük. 1 litrelik motora sahip olan Kia Ray, 75 beygir güç sağlıyor. Yine de bu aracın kamp için sağladığı kolaylıkları ortadan kaldırmıyor. Orijinal tasarımın da şehir içi kısa mesafe kullanım hedefiyle yapıldığını düşündüğümüzde araç gayet yeterli güce sahip.

Bu ilginç ve sevimli kamp aracı hakkındaki detayları aşağıda yer alan videoda kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Böyle bir araçla kampa gitmek ister miydiniz?