SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında 4 astronotu Falcon-9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla gönderdi.

SpaceX, Crew-10 görevi kapsamında dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdi. ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Dragon uzay aracı, astronotları güvenli bir şekilde yörüngeye taşıdı.

NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Takuya Onishi ve Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) Kirill Peskov'un yer aldığı Crew-10 ekibi, Falcon-9 roketiyle uzaya gönderildi.

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Türkiye saati ile 02:04'te gerçekleşen fırlatma başarıyla tamamlandı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi, kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki iniş bölgesine indi. Crew-10 görevi kapsamında ISS'e ulaşan astronotlar, istasyonda yaklaşık altı ay boyunca çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirecek. Aynı zamanda Boeing'in Starliner uzay aracında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle dokuz aydır ISS'te bulunan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un görevini devralacaklar.

Daha önce perşembe günü fırlatılması planlanan Crew-10 görevi, teknik bir aksaklık nedeniyle ertelenmişti. Yapılan kontrollerin ardından fırlatma için uygun koşullar sağlanarak, mürettebatın ISS'e güvenli bir şekilde ulaşması sağlandı.