SpaceX ve NASA'nın Son 'Uzay Taksisi' Testi Yapılacak

SpaceX, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na getirip götürecek Crew Dragon aracı için çok önemli bir teste hazırlanıyor. Test, olası bir acil durum anında astronotları taşıyan kapsülü roketten ayırmaya yarayacak.

SpaceX, NASA ile işbirliği içerisinde önemli bir test yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronotları getirip götürecek olan Crew Dragon uzay aracının uçuş anında iptal testine girecek. Crew Dragon'un görevine başlayabilmesi için yıkıcı bir roket arızası durumunda astronotları güvende tutabileceğini kanıtlaması gerekiyor.

18 Ocak'ta yapılacak testte, Crew Dragon'un uçuş sırasındaki acil bir durum anında astronotları taşıyan kapsülü roketten ayırıp ayıramayacağı tespit edilecek. Crew Dragon'a bağlanacak Falcon 9 roketinin aşırı sıcaklığa dayanıklılık testleri bugün (11 Ocak) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan tarihi Launch Complex 39A'da yapıldı.

Falcon 9'da yer alan 9 Merlin roketi sabah saatlerinde çalıştırıldı. Roketi yere bağlayan kelepçeler, Falcon 9'un havalanmasını engelledi. Statik yangın testi olarak da bilinen bu test, uzay uçuşundan önceki son prosedürlerden biri olarak biliniyor. Testten önce Falcon 9'a süper soğuk kerosen ve sıvı oksijen yakıtları yüklendi. Roketin motorları kapatılmadan önce 1,7 milyon pound'luk itki yaratması hedeflendi. SpaceX, testin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek nihai testte, Falcon 9 ile Crew Dragon birbirine bağlanacak. İkilinin fırlatılmasının ardından kapsüldeki yazılım bilinçli olarak uçuş sırasında fırlatış iptal sistemini çalıştıracak ve Crew Dragon roketten ayrılarak paraşüt yoluyla Dünya'ya geri dönecek.

İptal sistemi astronotların güvenliği açısından hayati önemde. 2018 yılının Ekim ayında NASA astronotu Nick Hague ile kozmonot Alexey Ovchinin'i taşıtan Rusya'ya ait Soyuz uzay aracı, roketindeki arızaya rağmen benzer bir sisteme sahip olması sayesinde astronotları sağ salim Dünya'ya indirmeyi başarmıştı.

SpaceX, Boeing ile birlikte NASA'nın astronotlarını "ticari taksi" yoluyla uzaya taşıyor. Crew Dragon, geçen Mart ayında mürettebatsız bir biçimde yörüngedeki ileri karakollardan birine uçarak (Demo-1 uçuşu) tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Önümüzdeki cumartesi yapılacak test başarıyla sonuçlanırsa, Crew Dragon NASA astronotlarını uzaya getirip götürmeye başlayacak. Crew Dragon bu durumda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Demo-2 uçuşuyla ISS'ye götürecek.