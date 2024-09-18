Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX'e çeşitli nedenlerle 633 bin dolar ceza kesti.

Sivil havacılık ve uzay çalışmalarında öne çıkan firmaların başında SpaceX geliyor. SpaceX, Federal Havacılık İdaresi FAA'den aldığı lisansla faaliyet gösteriyor. FAA'in SpaceX üzerinde denetim yetkisi de bulunuyor. Bu yetki kapsamında FAA, SpaceX'e 633 bin 9 dolarlık bir ceza kesti. Bu cezanın nedeni ise firmanın lisansına aykırı şekilde, onaylanmamış değişikliklerle görevlere başlaması ve fırlatma sürecinde bir adımı atlaması olarak gösterildi.

Ceza henüz kesinleşmiş değil. SpaceX CEO'su Elon Musk ise FAA'in yaptırımını "aşırı yetki kullanımı" olarak nitelendirdi ve kuruma karşı dava açacağını belirtti. Firmanın Temmuz ayında yeni bir tesis için izin talep ettiği ancak onay beklemediği iddia edildi. FAA bu nedenle 283 bin 9 dolar ceza talep ediyor. Ayrıca firmanın PSN SATRIA misyonunda onaylanmamış bir kontrol odası kullandığı ve hazır olma anketini atladığı gerekçesiyle de 350 bin dolar ceza kesildi.

FAA kararlarının arkasında duruyor

FAA Baş Hukuk Müşaviri Marc Nichols, "FAA'de yaptığımız her şeyin temelinde güvenlik vardır ve buna ticari uzay taşımacılığı lisanslarına sahip şirketlerin güvenlik denetiminden sorumlu yasal yükümlülüğümüz de dâhildir. Bir şirketin güvenlik gerekliliklerine uymamasının sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Elon Musk ise X üzerinden yaptığı paylaşımda "aşırı yetki kullanımı" suçlamasında bulunmuştu. SpaceX daha önce da ABD Hükûmetinin çeşitli birimlerini dava etmişti.