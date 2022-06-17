Bazı SpaceX çalışanlarının Elon Musk'ı eleştirdiği bir mektup, şirket içerisinde kargaşaya neden oldu. Şirket yönetimi, söz konusu mektubun ardındaki isimleri işten çıkardığını duyurdu. SpaceX, yaşananları "aşırı aktivizm" olarak nitelendirdi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geçtiğimiz günlerde ilginç bir mesele ile gündeme gelmişti. Bir grup SpaceX çalışanı kamuya açık bir mektup yazmış ve bu mektupta Elon Musk'ın gerek Twitter'daki paylaşımlarını, gerekse diğer mecralardaki açıklamalarını eleştirmişti. Çalışanların iddiasına göre Elon Musk'ın hal ve hareketleri, SpaceX'in imajına zarar veriyordu. Çalışanlar, diğer SpaceX çalışanlarının da bu mektuba imza atmalarını istemişti. Şimdi bu mektupla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell tarafından gönderilen bir e-postaya ulaşmayı başaran The Verge'e göre SpaceX, söz konusu mektuba imza atan çalışanlarını kovdu. Üstelik Gwynne Shotwell, bu mektupta oldukça sert ifadeler kullanıyordu. Shotwell'e göre yapılanlar, aşırı aktivizmden başka bir şey değildi ve SpaceX'in böyle şeylerle uğraşacak vakti yoktu. Gelin o e postada yer alan ifadelere hep birlikte bakalım.

İşte SpaceX patronunun, Elon Musk'a yönelik mektupla ilgili açıklaması

"Küçük bir SpaceX çalışan grubundan gelen bir açık mektuba imza atmanız ve sunulan bir anketi doldurmanız istenmiş olabilir. Bu durum birçok kişiyi üzdü. Çünkü mektup onlara görüşlerini yansıtmayan bir şeyi imzalamaları için baskı yapıyordu. Çalışanlar ayrıca, odaklanma ve işlerine odaklanma yeteneklerine müdahale ettiğinden şikayet ettiler. Bu hafta sonu kritik uydular için 37 saat içinde 3 lansmanımız var, ISS'e götürdüğümüz astronotları desteklemeli ve Dragon kargosunu uçuşa hazır hale getirmeliyiz. Tüm bunlar varken yaşanan bu dikkat dağınıklığı için üzgünüm. Lütfen SpaceX görevine odaklanın ve işteki zamanınızı en iyi işinizi yapmak için kullanın. Bu şekilde Mars'a gideceğiz.

Çalışanlarımızdan tüm endişelerini liderlerine, üst yönetimine, İK'ya veya Hukuk Departmanına bildirmelerini rica ediyor ve bekliyoruz. Ancak şirket genelinde binlerce insanı tekrarlanan istenmeyen e-postalarla oyalamak ve onlardan iş günü boyunca mektupları imzalamalarını ve anketleri doldurmalarını istemek kabul edilemez. Bu durum politikamıza aykırıdır. Bir soruşturma yürüttük ve ilgili birkaç çalışanı işten çıkardık..."

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell veya şirket sözcüleri, yaşanan olayla ilgili başka bir değerlendirmede bulunmadılar. Bu bağlamda; söz konusu mektup nedeniyle kaç kişinin işten çıkarıldığı, bu işin arkasında kimler olduğu gibi hususlar bilinmiyor.