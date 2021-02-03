SpaceX’in Bir Starship Roketi Daha İniş Sırasında Patladı

SpaceX'in bugün gerçekleştirdiği Starship SN9 prototip fırlatması genel anlamda başarılı bir şekilde ilerlese de iniş sırasında dönüş manevrasında gerçekleşen sorun nedeniyle patladı. Patlama, SN10 prototipinin yakınında gerçekleşti.

SpaceX'in Ay ve Mars'a insan taşımak için geliştirdiği Starship roketinin SN9 prototipi bugün test amaçlı fırlatıldı. SpaceX'in en önemli projelerinden biri olan Starship, SN9 görevinde de bolca başarı ve başarısızlık elde etti. Bir prototip olan SN9, TSİ 2 Şubat saat 23.26 itibarıyla başarıyla kalkış yaptı. 3 dakika içerisinde beklenildiği gibi 12,5 kilometre yüksekliğe çıkan roket, daha sonrasında iniş pozisyonuna geçmeye başladı.

Bu ana kadar başarılı bir şekilde görevine devam eden roket, gövde üstü iniş pozisyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra son derece önemli olan dönüş manevrasını gerçekleştiremedi. Bu manevra gerçekleştirilemediği için yüzeye eğimli bir iniş gerçekleştiren SN9 roketi, büyük bir patlamayla infilak etti. SN10 prototipine son derece yakın bir noktada gerçekleşen patlama sonucunda, diğer prototipin zarar görüp görmediği şimdilik bilinmiyor. Patlama prototipe yakın olduğu için, pek çok parçanın SN10'a zarar verme ihtimali bulunuyor.

Hedefe ulaşmak için önemli bir adım

Bu test uçuşunda SN9 roketinin patladığını görmüş olsak da bu uçuş SpaceX için başarılı bir görev olarak nitelendiriliyor. Şu an için roketi geliştiren şirket, bu tarz patlamalardan topladığı verileri roketlerin geliştirilmesi için kullanıyor. İniş sürecindeki başarısızlığı yok sayarsak roketin son derece başarılı bir test aşaması geçirdiğini söyleyebiliriz.

SN10 prototipi fırlatılmayı bekliyor

SpaceX, devasa boyutlara sahip bu prototiplerin fırlatmalarını son dönemde iyice sıklaştırdı. Hatta SN9'un fırlatma anında bir diğer fırlatma rampasında SN10 prototipini de görmüştük. Şimdiden pek çok prototipi hazır tutan SpaceX, bu roketlerin sorunlarını çözüp en hızlı şekilde uzaya insan taşımaya başlamak istiyor.

SpaceX'in hedefi 122 metrelik roketler

SpaceX, geliştirdiği roketlerle uzaya insan götürmek için büyük bir çalışma gerçekleştiriyor. Şu an geliştirilen Starship roketi nihai halinde 50 metre yüksekliğinde olacak. 6 Raptor motorunun kullanılacağı bu devasa roket, çok daha büyük bir roketin üzerine yerleştirilecek. SpaceX'in nihai amacı, Starship'i 72 metre yüksekliğe sahip Super Heavy'nin üzerine yerleştirip 28 Raptor motorunu kullanarak Ay ve Mars'a ulaşmak olacak. İki roket birleştiğinde toplam uzunluğu 122 metre olacak. Elon Musk'ın başında olduğu şirket, 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan götürmeyi amaçlıyor.