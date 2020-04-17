Her gün defalarca kez maruz kaldığımız ya da duyduğumuz spam ne demek? Gelen kutunuzu meşgul eden spam mesaj ve mail nedir, nasıl engellenir, sizin için detaylı olarak açıkladık.

Her gün onlarca mail ve mesaj alıyoruz. Bunlardan bazıları heyecanla beklediğimiz haberler oluyor, bazıları ise istemediğimiz ya da ne idüğü belirsiz reklam ve tanıtımlar oluyor. Ne idüğü belirsiz bu reklam ve tanıtımlar spam olarak adlandırılıyor. Spam mail ve mesajlardan bazıları ucuz tanıtım peşindeyken, bazıları oldukça tehlikeli olabiliyor.

Gelen spam mail ve mesajların pek çoğu ilgilenmediğiniz ürünlere ait tanıtımlar oluyor. Bu mail ve mesajları gönderenler yalnızca ucuz reklam peşindeler fakat bazıları kimlik hırsızlığı gibi kötü amaçlarla yollanıyor. Sizin için spam ne demek, spam mesaj ve mail nedir sorularını yanıtladık ve nasıl engelleyebileceğinizi detaylı olarak anlattık.

Spam ne demek?

En geniş anlamıyla spam, istenmeyen ileti anlamına geliyor. Bu istenmeyen ileti e-posta adresinize gelirse spam mail, cep telefonunuza SMS olarak gelirse spam mesaj olarak isimlendiriliyor. Genellikle bu tip mesaj ve mailler sürekli ve çok sayıda gönderilerek bir noktada kullanıcının sinirlerini bozuyorlar.

İstenmeyen mesaj ve mailleri reklam amaçlı ve kötü amaçlı olarak ikiye ayırabiliriz. Reklam amaçlı gönderilen bu tip iletiler masum olanlardır. Yeni açılan bir internet sitesini ya da yeni çıkan bir ürünü en ucuz yoldan tanıtma amacındadırlar. Elbette, istemeden aldığınız bir mail ya da mesaj ne kadar masum olabilir?

Kötü amaçlı olarak gönderilen mesaj ve mailler ise korkutucu sonuçlar doğurabilirler. Bu tip kötü amaçlı iletiler sizin kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi, sosyal medya platformlarında kullandığınız kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışırlar. Meşhur “Nijerya Prensi” maili, kötü amaçlı spam maillerin en bilinen örneklerinden bir tanesi.

Tarihteki ilk spam:

İnternet ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ile herkesin maruz kalmak zorunda olduğu bir illet gibi görünse de aslında spam iletilerin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Hem de ortada ne internet ne de cep telefonu varken, telgrafla gönderiliyor ilk spam mesajı. Yıl 1864, yer Birleşik Krallık. Bir gün ülkenin ileri gelen politikacıları bir telgraf alırlar. İngiliz politikacılar şaşkındır çünkü tanımadıkları birinden gelen bu telgrafta bir diş beyazlatma ürününün reklamı vardır. Tarihin ilk spam mesajı olarak kayıtlara geçen bu reklam hamlesinin ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor.

İlk spam maili ise 1978 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. İnternetin atası olan ARPANET üzerinden gönderilen spam mailinde, Digital Equipment Corporation isimli bir bilgisayar üreticisinin yeni çıkardığı bilgisayar modelinin tanıtımı yapılıyordu. İlk telgraftan farklı olarak bu mail işe yaradı ve tanıtılan ürünün satışından büyük başarı elde edildi.

Spam nasıl anlaşılır?

Tarafınıza, almakta olduğunuz spam mail ve mesajlardan çok daha fazlası gönderiliyor aslında ama kullandığınız sistemlerde bulunan filtreler bu tip iletileri engelliyorlar. Tüm önlemlere rağmen filtreden kaçıp gelen bazı spam mesaj ve mailler alabilirsiniz. Peki, aldığınız iletinin spam olup olmadığını nasıl anlarsınız?

İlk olarak göndericinin mail adresini kontrol etmelisiniz. Orijinal mail adresine çok benzese de mutlaka bir harf farklılığı ya da araya konmuş bir noktalama işareti görebilirsiniz. Bu tip, kullanıcıyı kandırmaya çalışan mail ve mesajlar kimlik bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi kritik bilgilerinizi çalmak isteyen kötü amaçlı iletilerdir.

Spam mesaj ve mailleri anlamanın diğer bir yolu da dikkatli bir okuyucu olmak. Aldığınız iletiyi dikkatle okursanız anlamsız, tekrar eden cümleler ve kelimeler göreceksiniz. Özellikle kötü amaçlı olarak gönderilen mail ve mesajlar sizi sürekli bir bağlantıya tıklamaya zorlayacaktır. Spam mesajı okuduğunuzda, içinde bir bit yeniği olduğunu mutlaka anlarsınız.

Spam mesaj ve maillere karşı ne yapmak gerekir?

Spam iletilere karşı yapmanız gerekenden çok yapmamanız gereken şeyler var. Aldığınız bir spam mesaj veya maile karşı yapmamanız gereken ilk şey, kesinlikle yanıt vermemek. Yanıt verdiğiniz anda sistem, gelen iletinin güvenilir olduğuna kanaat getirecek ve filtrelemeyecektir.

Spam mesaj ve maillere karşı yapmamanız gereken diğer bir şey de, iletide gördüğünüz bağlantıya tıklamamaktır. Özellikle kötü amaçlı olarak gönderilen iletiler sosyal medya hesabınızın çalındığını ya da size bir hediye verileceğini söyleyerek gelen bağlantıya tıklamanızı isteyeceklerdir. Verilen bağlantı üzerinden bir virüs cihazınıza sızabilir ya da sizden bazı bilgiler isteyerek kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir.

Spam iletilere karşı alınacak en iyi önlem, gönderen numara ya da mail adresini engellemektir. Reklam amaçlı olarak gönderilen mesaj ve maillerde mutlaka “Aboneliği iptal et” butonu olacaktır. Bu butona tıklayarak daha fazla ileti gelmesinin önüne geçebilirsiniz. Kötü amaçlı olarak gönderilen iletilerde ise yapmanız gereken mutlaka gönderen telefon numarasını ya da mail adresini engellemektir.

Banka ve sosyal medya hesaplarınıza giriş yaparken çok faktörlü kimlik koruması kullanmanız da, kötü amaçlı olarak gönderilen mesaj ve maillerin planlarını bozmak için yapılacak en doğru hareketlerden bir tanesidir. Böylece bilgilerinizi ele geçirseler bile hesaplarınıza giriş yapmaları zorlaşacaktır.

Sizin için spam ne demek, spam mesaj ve mail nedir sorularını yanıtladık, dikkat etmeniz gereken noktaları açıkladık. Artık bu tip bir ileti aldığınızda ne yapmanız gerektiğini ve bu iletileri nasıl engelleyeceğinizi biliyorsunuz.