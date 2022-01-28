Speed Auto Clicker Nedir, Nasıl Kullanılır? - [İNDİR] - 2022

Bazı oyunlarda ve bazı yazılımlarda kullanıcıların ve oyuncuların bir noktaya ya da farklı noktalara defalarca kez tıklaması gerekir. El yoran bu görevi Speed Auto Clicker gibi bir yazılıma emanet ederek hedefe çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Speed Auto Clicker nedir, nasıl kullanılır gelin yakından inceleyelim.

İnternet dünyasında pek çok yazılımla karşılaşmak mümkün. Hatta bazılarını görünce şaşırıp kimlerin kullandığını merak edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Speed Auto Clicker yazılımıdır. Speed Auto Clicker yazılımı, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcılarına yüksek hızda otomatik tıklama hizmeti sunuyor. Bu tür bir hizmet veren pek çok yazılım olsa da Speed Auto Clicker bunlar arasında en popüler olanı.

Speed Auto Clicker nedir, nasıl kullanılır pek çok kişi tarafından merak ediliyor çünkü kullanım alanı, herkesin ilgi alanına dahil değil. Bazı oyunlar ve yazılımlar, bazı görevler ve işlemler için pek çok tıklama gerektirir. İşte bu noktada devreye Speed Auto Clicker girer. Gelin Speed Auto Clicker nedir, nasıl kullanılır biraz daha yakından tanıyalım ve bu yazılım hakkında bilmeniz gerekenleri görelim.

Speed Auto Clicker nedir?

Speed Auto Clicker, kullanıcılarına yüksek hızda otomatik tıklama hizmeti veren bir yazılımdır. Kullanım sırasında diğer yazılımlar tarafından fark edilmez. Tamamen ücretsizdir. Kurulum gerektirmez, indirdiğiniz gibi çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Tıklamanın sıklığını ve sınırını dilediğiniz gibi arttırarak belirleyeceğiniz kısayol tuşu ile Speed Auto Clicker yazılımını başlatabilirsiniz.

Speed Auto Clicker ne işe yarar?

Bazı oyunlar ve yazılımlar, bazı görevler ve işlevler için yoğun tıklama gerektirirler. Usta bir oyuncu olsanız bile bu tür görevler bilek yorabilir. Bu noktada devreye Speed Auto Clicker yazılımı giriyor. Özelleştirebileceğiniz ayarları sayesinde Speed Auto Clicker, dilediğiniz sayıda ve hızda tıklama yapabiliyor.

Speed Auto Clicker yazılımının resmi internet sitesinde kullanılabileceği bazı oyunlar listelenmiş. Bunlar arasında; Cookie Clickers, Minecraft, Runescape, Adventure Capitalist, ARK: Survival Evolved gibi pek çok popüler oyun bulunuyor. Bu oyunlardan tıklama başına alınan ödülleri çok daha hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz.

Speed Auto Clicker nasıl indirilir?

Buradaki bağlantı ile Speed Auto Clicker resmi internet sitesi üzerinden yazılımı indirebilirsiniz. Speed Auto Clicker; Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows Vista sürümlerinde, 64 bit, 32 bit ve hatta altında çalışabilmektedir. İndirme işlemi sonrası dilediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Speed Auto Clicker nasıl kullanılır?

Speed Auto Clicker yazılımını indirdikten ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra ayarlama aşamasına geçebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken üç tane ayarlama var; aktivasyon tuşu, tıklama sayısı ve tıklama sınırı.

Aktivasyon tuşu, Speed Auto Clicker yazılımını başlatacağınız tuştur. Tıklama sayısı, yazılımın saniyede yapmasını istediğiniz tıklama sayısıdır. Tıklama sınırı ise Speed Auto Clicker yazılımının toplamda yapmasını istediğiniz tıklama sayısıdır. Tüm bu ayarlamaları dilediğiniz zaman düzenleyerek yeniden yapılandırmanız mümkün.

Speed Auto Clicker güvenli mi?

Speed Auto Clicker, yapay tıklama üreten ve basit çalışma prensibine sahip bir yazılımdır. Şu an için hakkında herhangi bir güvenlik şikayeti yapılmamıştır. Ancak yine de yazılım çalışırken gözlem yapmanız öneriliyor. Speed Auto Clicker ve benzeri diğer tüm üçüncü taraf yazılımları resmi internet sitelerinden indirmeniz de bir o kadar önemli.

Speed Auto Clicker hakkında bilmeniz gerekenler:

Yazılımı dilediğiniz kısayol tuşu ile başlatabilirsiniz.

Speed Auto Clicker yazılımının bir ya da birden fazla uygulamada çalışmasını seçebilirsiniz.

Üçüncü taraf diğer yazılımlar, Speed Auto Clicker yazılımını tespit edemez.

Yazılımın nasıl ve ne zaman çalışacağını seçebilirsiniz.

Saniye başına tıklama sayısını dilediğiniz oranda belirleyebilirsiniz.

Toplam tıklama sayısını dilediğiniz oranda belirleyebilirsiniz.

Speed Auto Clicker ücretsizdir ve bilinen bir güvenlik sorunu yoktur.

Cookie Clickers, Minecraft, Runescape, Adventure Capitalist, ARK: Survival Evolved gibi pek çok oyunu destekler.

Düşük sistemlerde bile başarıyla çalışır.

Türünün en hızlı hizmet veren yazılımıdır.

‘Sevgiyle geliştirdiklerini’ söylüyorlar.

Tıklama hızı testi yapın:

Buradaki bağlantı üzerinden Speed Auto Clicker resmi internet sitesinde bulunan Tıklama Hızı Testine katılın. Araç, 10 saniye veriyor ve bu süre içinde kaç tıklama yaptığınızı tespit ediyor. Speed Auto Clicker yazılımın saniyede ortalama 500 tıklama yaptığını düşünürsek kendi hızınıza biraz şaşırabilirsiniz.

Kullanıcılarına yüksek hızda otomatik tıklama hizmeti sunan Speed Auto Clicker nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu ilginç yazılım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Speed Auto Clicker hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.