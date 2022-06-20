Spor Sonrası ‘Açlık Hissini Unutturan’ Molekül Keşfedildi

Spor salonunda birkaç saat geçirdikten sonra o gelen açlık hissini bilirsiniz. Aslında birçok kilolu insanın spordan sonra kilo verememesinin sebeplerinden biri de bu. Bilim insanları, yaptığı araştırmalarda spor sonrasına açlık hissini gideren bir molekül keşfettiler. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Spor yapmak sağlığımız için iyi, bu tamam ama fiziksel aktivitelerin insanlara olumlu sonuçlar sağlamasının arkasındaki karmaşık ve çeşitli yollar hakkında öğrenecek daha çok şey var. Bu karmaşık yolların moleküler ayrıntılarını araştıran bilim insanları, önemli bir keşifte bulundular.

Bilim insanları, yoğun egzersizin ardından kanda hızla yükselen ve açlığı bastırmak, daha sonra kilo kaybını sağlamak için beyne giden modifiye edilmiş bir amino asidi saptadılar. Peki bu ne anlama geliyor?

Egzersizin belirli molekül seviyelerine olan etkisi incelendi

Araştırmanın lideri, Stanford Üniversitesi'nde patoloji bölümünde yardımcı doçent olan Jonathan Long, "Hepimiz genel olarak egzersizin faydalı olduğunun farkındayız. Vücut ağırlığı ve glikoz kontrolü için spor iyidir. Ama biz bu konsepte daha detaylı bir şekilde bakmak istedik, egzersizi moleküller ve yollar açısından inceleyip inceleyemeyeceğimizi görmek istedik” diyor.

Bu amaçla California Üniversitesi’nin Davis ve Baylor Tıp Fakültesi'nden Long ve diğer araştırmacılar, metabolomik adı verilen bir tekniğe yöneldiler. Bu, doku ve kan numunelerindeki farklı moleküllerin konsantrasyonunu ve egzersizin belirli moleküllerin seviyelerinin nasıl yükselip düşmesine neden olduğunu izlemek için kütle spektrometrisinden yararlanmak anlamına geliyor.

Yarış atlarında da aynı molekülün arttığı gözlemlendi

Başlangıçta bu, bir koşu bandında kısa bir seans yapmak üzere yapılan farelerde kullanılmaya başlandı ve bilim insanları antrenmandan sonra kandaki belirli bir molekülde büyük bir ani yükselme saptadılar. Daha sonra yarış atlarından alınan kan analizini inceleyen ekip, yarışlarından sonra atlarda bu aynı gizemli molekülde bir artış gördü.

Ekip, bu molekülü kimyasal olarak çözdüklerinde ortaya iki farklı amino asit çıktı: Laktat ve fenilalanin. Laktat, kaslarımızı tükenene kadar çalıştırırken yanma hissini üreten şeydir, fenilalanin ise proteinler için bir yapı taşı görevi gören bir animo asittir. Bu iki amino asit, CNDP2 adlı bir protein tarafından katalize edildiğinde bir molekül oluşturdular, ismi Lac-Phe.

Obezitenin sonu gelebilir!

Lac-Phe molekülü, bir başka deneyde obez fareler üzerinde kullanıldı ve obez farelerde görülen sonuç göz kamaştırıcıydı zira onlar egzersiz yaptıktan sonra bu molekül enjekte edildiğinde farelerin iştahının kesildiği görüldü.

Eğer bu araştırmalar, insanlarda kullanılabilir bir ilaç seviyesine kadar geliştirilebilirse obezitenin sonu gelebilir. En azından araştırmacılar böyle düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.