Garip renklerde olan “sporcu” içeceklerini görmüşsünüzdür. Bu içeceklerin sporculara ne gibi bir katkı sağladığını, neden tüketildiğini biliyor musunuz peki?

Aslında enerji içeceği olarak bilinse de bu içecekler, enerji içeceğinden çok daha farklı özelliklere sahip.

Bu yüzden “sağlıklı mı sağlıksız mı?” sorusu da akıllarda yer ediyor. Gelin bakalım uzmanlar ne diyormuş.

Son yıllarda spor içecekleri ve enerji içecekleri arasındaki farklar, önemli bir tartışma konusu hâline geldi.

Özellikle enerji içeceklerinin yüksek kafein içeriği ve potansiyel sağlık riskleri, ebeveynler için kaygı verici bir durum oluşturuyor. Acil servis doktoru olan Leana Wen, bu konuda önemli bilgiler sunarak kafa karışıklığını gideriyor.

Spor içecekleri aslında yoğun egzersiz ve terleme sırasında kaybedilen su ve elektrolitleri geri kazandırmayı amaçlayan elektrolit destekli içeceklerdir. Sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitleri içeriyor ve genellikle karbonhidrat bazlıdırlar. Ancak enerji içecekleri, yüksek miktarda kafein ve diğer uyarıcı bileşenler içeren ürünlerdir. Bu iki içecek türü arasındaki ayrım, özellikle gençlerin sağlığı açısından son derece önemli.

Enerji içecekleri, gençlerde görülen kalp rahatsızlıklarının büyük bir sebebi oluyor.

Yüksek kafein miktarı, düzensiz ve hızlı kalp atışlarına, kaygıya ve uyku sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların enerji içeceği kullanmamalarını öneriyor. Kullanım fazlalığı ise enerji içeceği ile sporcu içeceklerinin arasındaki farkın tam olarak bilinmemesinden kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Dr. Wen, spor içeceklerinde kafein bulunmasının genellikle gereksiz olduğunu vurguluyor. Kafein, sıvı kaybına yol açabilen bir diüretik olarak işlev görüyor ve bu nedenle spor içeceklerinde barındırılmıyor.

Hafif ve orta düzeyde aktivite yapan gençlerin spor içeceklerine ihtiyaçları yok.

Su, hidrasyon için yeterli ve beslenme yoluyla ihtiyaç duyulan elektrolitler de karşılanabilir. Örneğin karpuz, süt, muz gibi besinler hem sıvı hem de elektrolit alımını destekliyor. Yoğun ve uzun süreli egzersiz yapan sporcular, ihtiyaca göre spor içeceklerini değerlendirebilir ancak bunun için de uzmana danışılması önemlidir.

Dayanıklılık sporlarıyla uğraşmayan kişilerin spor içecekleri içmesi pek önerilmez. Bu yüzden bu tür içeceklerin olabildiğince kontrollü tüketilmesi, hatta hidrasyonu sağlamak için suyu tercih etmeleri uzmanlar tarafından öneriliyor.

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