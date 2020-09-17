Son yıllarda özellikle sağlık ve performans takibi anlamında büyük atılım yaratmayı sağlayan akıllı saatlere bir yenisi daha eklendi. Garmin Forerunner 745 özellikle takip özellikleriyle dikkat çekiyor.

Garmin, bugün Forerunner 745 GPS akıllı saatinin duyurusunu yaptı. Bu model, firmanın Forerunner 735XT akıllı saatinin yerini alacak. Özelliklerine baktığımızda da yeni akıllı saatin, tıpkı selefi gibi atletlere yönelik olarak üretildiğini görüyoruz.

Forerunner 745 özellikle profesyoneller ve performansını yakından takip etmek isteyenler düşünülerek üretilmiş bir cihaz olarak göze çarpıyor. Akıllı saatin farklı sporlar için aktivite ölçme ve kaydedebilme yeteneği bulunuyor.

Spora göre ölçüm

Forerunner 745 koşu, bisiklet ve yüzme için ayrı ayrı aktivite kaydı tutabiliyor. Garmin’in açıklamasına göre akıllı saat, Firstbeat Analytics’in gözlemleme sistemlerini kullanıyor. Bu sistemler arasında V02 max, ağırlık yükü, aerobik ve anaerobik çalışma etkileri gibi ölçümler sağlayan sistemler de yer alıyor.

Ayrıca Garmin’in Running Dynamics Podlarına ya da nabız bantlarına sahip olanlar da bu ürünleri akıllı saatleriyle bir arada kullanabilecek. Akıllı saat ek olarak ritim ve çalışma süresi gibi bilgiler de verecek. Böylece çalışmalarla ilgili spesifik verilere ulaşmak mümkün olacak.

Bu tür özelleşmiş verilere yalnızca koşu için değil, bisiklet ve yüzme sporları için de erişmek mümkün olabiliyor. Yani saatinizi çıkarmadan ya da ayar değiştirmeden farklı sporları da yapmanızın önünde bir engel bulunmuyor. Firmanın açıklamasına göre çalışma sonrasında da saatiniz tavsiye vermeye devam edecek.

Çalışma sonrasında da saat tavsiye veriyor

Forerunner 745, gerçekleştirilen spor aktivitelerinden sonra da kullanıcısının durumunu takip etmeye devam edecek. İlk olarak yapılan antrenmandan sonra ne kadar yenilenme süresi gerektiğini gösterecek olan akıllı saat ayrıca bu süreyi hesaplarken stres ve uyku süresi gibi bilgileri de hesaba dahil edecek.

Akıllı saati Garmin Connect uygulaması ile akıllı saatlere bağlamak mümkün, ayrıca saat doğrudan başka spor uygulamalarına da bağlantı kurabilecek bir yazılıma sahip. Ek olarak akıllı saatle Garmin Pay özelliğini kullanmak, ortalama 500 şarkıyı saatten dinlemek de mümkün. Saatin fiyatı ise 499,99 dolar olarak açıklandı.