Spotify CEO'su Daniel Ek, platformun en popüler özelliklerinden biri olan "Haftalık Keşif" ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Ek, bu özelliği ilk başta anlamadığını söyledi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify'ın en popüler özelliklerinden bir tanesi "Haftalık Keşif" listesi. Bir çalma listesi olarak karşımıza çıkan Haftalık Keşif, çoğu zaman ilgi alanınıza giren şarkılardan oluşuyor ve adından da anlaşılabileceği üzere her hafta yenileniyor. Spotify'ın Haftalık Keşif listesi, kullanıcıların yepyeni müzikler keşfetmelerini sağlayan önemli özelliklerden bir tanesi.

Spotify'ın kurucusu ve CEO'su olan Daniel Ek, X'teki bir paylaşımında Haftalık Keşif özelliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, aslında itiraf niteliğindeydi. Çünkü Spotify CEO'su, Haftalık Keşif özelliğine ilk başta sıcak bakmadığını, hatta ne işe yarayacağını bile anlayamadığını söylüyor. Ancak ekibin ısrarlı çalışması, bugün pek çok kullanıcı için vazgeçilmez hale gelen bir özelliğin yaratılmasını sağladı.

Daniel Ek'in açıklaması şöyle:

Spotify ekibimin Haftalık Keşif özelliğinde yanıldığımı kanıtladığı için gerçekten mutluyum.



İnsanlar çoğu zaman kurucuların her şeyi en baştan planladığını düşünürler. Ama bu durum; en azından benim için çok da doğru değil. Genelde ekibimizden, müşterilerimizden ve ortaklarımızdan gelen geri bildirimlere güvenirim. Ve sık sık fikir değiştiririm. Benim işim biraz küratörlük ya da yapımcılık işi. Bir yapbozun parçalarını bir araya getiriyorum.



Ekibim bana ilk kez "Haftalık Keşif" özelliğini sunduğunda bundan emin değildim. Neden özel olduğunu gerçekten anlamamıştım. Ancak ekip bunu geliştirmeye devam etti ve giderek daha fazla insanı heyecanlandırdı. Başlattığımızda şaşırdım. Kullanıcılarımızın onu gerçekten sevdiği ortaya çıktı ve bugün Spotify'ın en iyi özelliklerinden biri haline geldi.



Sahip olduğumuz en küçümsenen becerilerden biri dinlemektir. Bu paylaşımı dünyaya, daha iyi bir dinleyici olma yolunda çalışmam gerektiğini kendime hatırlatmak için gönderiyorum.

Spotify CEO'su Daniel Ek tarafından yapılan açıklama, aslında pek çok önemli tespitle dolu. En azından, dinlemeyi bilenler için...