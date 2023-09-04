Spotify, yaz mevsiminde en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Hem global hem de Türkiye için yapılan açıklamalar, yaz mevsiminin hitlerini gözler önüne sermiş oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify, yaz mevsiminin en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Hem Türkiye hem dünya geneli için yapılan açıklamalar, yazın hit'lerini merak eden müzik tutkunları için önemli.

29 Mayıs - 14 Ağustos tarihleri arasındaki süreci kapsayan araştırmalar, dünya genelinde en çok dinlenen şarkının "Ella Baila Sola" olduğunu gözler önüne serdi. Eslabon Armado ile Peso Pluma'nın ortak projesi, yaz boyunca 390 milyondan fazla dinlendi. Yaz mevsiminde Türkiye'de en çok dinlediğimiz şarkı ise Semicenk ile Doğu Swag'ın "Pişman Değilim" isimli şarkısıydı.

Yaz boyunca Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar

Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag

Caney - UZI

Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül

24/7 - ALIZADE, BEGE

Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast

Geri Dönemedim - Semicenk

Ali Cabbar - Emir Can İğrek

Yana Yana - Semicenk, Reynmen

Aşkın Olayım - Simge

Aşk Olsun - cakal

ARABA - Sefo

BAYBAY - BLOK3

Sevecek Sandım - Semicenk

N’aptığını bilmesem de - BLOK3

AFFETMEM - BLOK3

Celladına Aşık - Kubilay Karça

Aynen - Heijan, Muti

DEFOL - Lil Zey

NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş

Yaz Gülü - İrem Derici

Yaz boyunca tüm dünyada en çok dinlenen şarkılar

Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma

WHERE SHE GOES - Bad Bunny

Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto

Cruel Summer - Taylor Swift

La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma

un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny

Flowers - Miley Cyrus

Daylight - David Kushner

Sprinter - Dave, Central Cee

As It Was - Harry Styles

Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY

LALA - Myke Towers

Kill Bill - SZA

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma

vampire - Olivia Rodrigo

Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa

Classy 101 - Feid, Young Miko

TQM - Fuerza Regida

I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

Spotify'ın Yaz Hitleri 2023 Türkiye çalma listesine buradan, dünya çapında en çok dinlenenlerin yer aldığı Songs of Summer isimli çalma listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.