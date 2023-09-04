Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify, yaz mevsiminin en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Hem Türkiye hem dünya geneli için yapılan açıklamalar, yazın hit'lerini merak eden müzik tutkunları için önemli.
29 Mayıs - 14 Ağustos tarihleri arasındaki süreci kapsayan araştırmalar, dünya genelinde en çok dinlenen şarkının "Ella Baila Sola" olduğunu gözler önüne serdi. Eslabon Armado ile Peso Pluma'nın ortak projesi, yaz boyunca 390 milyondan fazla dinlendi. Yaz mevsiminde Türkiye'de en çok dinlediğimiz şarkı ise Semicenk ile Doğu Swag'ın "Pişman Değilim" isimli şarkısıydı.
Yaz boyunca Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Caney - UZI
- Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Geri Dönemedim - Semicenk
- Ali Cabbar - Emir Can İğrek
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- Aşkın Olayım - Simge
- Aşk Olsun - cakal
- ARABA - Sefo
- BAYBAY - BLOK3
- Sevecek Sandım - Semicenk
- N’aptığını bilmesem de - BLOK3
- AFFETMEM - BLOK3
- Celladına Aşık - Kubilay Karça
- Aynen - Heijan, Muti
- DEFOL - Lil Zey
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- Yaz Gülü - İrem Derici
Yaz boyunca tüm dünyada en çok dinlenen şarkılar
- Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
- WHERE SHE GOES - Bad Bunny
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
- Cruel Summer - Taylor Swift
- La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
- un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
- Flowers - Miley Cyrus
- Daylight - David Kushner
- Sprinter - Dave, Central Cee
- As It Was - Harry Styles
- Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
- LALA - Myke Towers
- Kill Bill - SZA
- Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
- vampire - Olivia Rodrigo
- Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
- Classy 101 - Feid, Young Miko
- TQM - Fuerza Regida
- I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
- Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
Spotify'ın Yaz Hitleri 2023 Türkiye çalma listesine buradan, dünya çapında en çok dinlenenlerin yer aldığı Songs of Summer isimli çalma listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.