Uluslararası Kedi Federasyonu'dan Rus Kedilere Yaptırım

Rusya'ya yönelik yaptırımların Rus vatandaşlarını dünyadan soyutlaması nedeniyle fazlasıyla tartışıldığı şu günlerde Uluslararası Kedi Federasyonu, akla hayale gelmeyecek bir yaptırım açıkladı. Federasyon, Rus kedileri fuarlardan yasakladı. Sadece sahiplerini değil, kedilerini de.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Batı dünyası, Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlara imza atmaya devam ediyor. Rusya’nın ekonomisini etkilemeye ve rejimi halkın baskısıyla değiştirmeye yönelik olan bu yaptırımlar, Rus insanlarının dünyadan tamamen soyutlanmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirildiğinden etik tartışmaların da konusu oluyor.

Bugünse bu tartışmaları daha da alevlendiren, şu ana kadar ‘abartı’ olarak anılan yaptırımların bile yanında normal kalacağı bir yaptırım açıklaması geldi. Üyeleri arasında Rusya, bazı Güney Amerika ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Çin’in bulunduğu Uluslararası Kedi Federasyonu (Fédération Internationale Féline), Rusya’daki kedilere yönelik yaptırım uyguladı. Evet, Rus kedilere yönelik.

Rus kediler fuarlara alınmayacak:

Federasyonun internet sitesinde yer alan “Ukrayna’daki durumla ilgili açıklama” başlıklı yazıya göre FIFe Kurulu, bu vahşet karşısında ‘yanıtsız kalamayacaklarını’ ifade ederek 1 Mart 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde şu kararları aldıklarını duyurdu:

Rusya’da yetiştirilen hiçbir kedi, soy kaydını hangi kuruluşun verdiğine bakılmaksızın Rusya dışındaki herhangi bir FIFe soy kütüğüne aktarılamaz ve kaydedilemez.

ve kaydedilemez. Rusya’da yaşayan katılımcılara ait hiçbir kedi, bu katılımcıların hangi organizasyona üye olduklarına bakılmaksızın Rusya dışındaki herhangi bir FIFe fuarına alınamaz.

Federasyon, bu kararın yanı sıra aslında güzel bir kararını da paylaştı. Kurul, organizasyon bütçesinin bir kısmını Ukrayna’da mevcut durumdan dolayı sıkıntı çeken kedi sahiplerini desteklemeye ayırmaya karar verdi. Öte yandan kedilere gelen yaptırım, düne kadar sosyal medyada absürt yaptırımlarla dalga geçilmek için söylenen “Düğünlerde de Rus salatası yasaklanır.” sözünün çok yakında gerçeğe dönüşebileceğini gösterdi…