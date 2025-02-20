Spotify, ElevenLabs ile yaptığı iş birliğiyle yapay zekâ seslendirmeli sesli kitapları platformuna eklemeye başladı.

Spotify, ElevenLabs ile yaptığı yeni ortaklık kapsamında, yapay zekâ ile seslendirilmiş sesli kitapları platformuna eklemeye başladı. Yeni iş birliği ile yazarların ve yayıncıların sesli kitaplarını daha hızlı ve düşük maliyetle hazırlamalarına imkan tanıyacak.

Spotify, yapay zekâ tarafından seslendirilen kitapların yüklenmesi için ElevenLabs’in ses teknolojisini desteklemeye başladı. İşte yeni iş birliği ile ilgili tüm detaylar!

Spotify’da yapay zekâ seslendirmeli kitaplar nasıl yayımlanacak?

Sesli kitap hazırlamak isteyen yazarlar, ElevenLabs üzerinden oluşturdukları kayıtları indirerek, Spotify’ın sesli kitap dağıtım hizmeti olan Findaway Voices’a yükleyebilecek. Ancak içeriklerin yayınlanmadan önce bir inceleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Spotify, yapay zekâ tarafından seslendirilen kitapları özel bir etiketle işaretleyecek. ElevenLabs, sesli kitapları 29 farklı dilde seslendirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, ücretsiz versiyonda ayda 10 dakikalık seslendirme yapabilirken, 99 dolar fiyat etiketine sahip Pro planıyla 500 dakikaya kadar yapay zekâ destekli seslendirme yapabiliyor olacak.

Spotify, 2022 yılında Google Play Books ile yapay zekâ seslendirme teknolojisini kullanmaya başlamıştı. Şirket, sesli kitap arşivini daha da genişletmek için yeni iş birliklerine devam etmeyi planladığnı açıkladı.