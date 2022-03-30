YouTube'dan podcast yaratıcılarına özel yeni bir hamle geliyor. Şirketin sızdırılan planlarına göre YouTube, platforma podcastler için özel bir bölüm eklemeyi düşünüyor.

Görünen o ki YouTube’un ufukta podcast üreticileri için büyük planları var. Yeni sızan bir sunum, YouTube’un internet sitesi ve mobil uygulamasına özel bir podcast bölümü eklemeyi hedeflediğini gösteriyor.

İlk olarak Podnews’e gönderilen bu sunum, YouTube’un podcast içeriğine yönelik gelecek planları hakkında bilgiler içeriyor. Bu bilgiler arasında bahsi geçen özel podcast bölümünün nasıl görüneceğine dair detaylar da yer alıyor.

YouTube, popüler podcast platformlarıyla rekabete hazırlanıyor

Sunuma göre YouTube, podcast akışını bu özel alana entegre etmek istiyor. Bu da potansiyel olarak kullanıcıların mevcut akışlarını YouTube ana sayfalarına ekleyebilecekleri anlamına geliyor olabilir. Yani hem podcast üreticileri hem de dinleyicileri, bu özellik ile birlikte YouTube menüsünde sadece podcastlere özel bir sekmeye kavuşacaklar.

Bununla birlikte YouTube'un podcast entegrasyonunun siteye ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor; ancak başka bir slayt, “iş ortağı tarafından satılan sesli reklamlar” özelliğinin 2022'de geleceğini vurguluyor. Yani başka bir deyişle YouTube'da daha geniş podcast platformunun yıl bitmeden geleceği söylenebilir.

Bu bahsi geçen reklamlar hem Google hem de ortakları tarafından sağlanacağından, kulağa YouTube'un mevcut reklamcılık modelinden pek de farklı gelmiyor. Bu nedenle, YouTube'da barındırılan podcast'lere kişiselleştirilmiş reklamların eklenmesi söz konusu olabilir. Öte yanda YouTube Premium aboneliğinin, video içeriğinde olduğu gibi kullanıcılar için bu reklamları kaldırıp kaldırmayacağı ise bilinmiyor.

Pek çok içerik oluşturucu şu anda podcast'leri video formatında YouTube'a yükleyebiliyor; ancak sitenin podcast'ler için ayrılmış özel bir bölümü bulunmuyor. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz planların gerçekleşmesi durumunda ise bu, YouTube’un Spotify, Apple Podcasts ve SoundCloud gibi popüler podcast platformlarıyla doğrudan rekabete gireceği anlamına geliyor.