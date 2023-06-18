Netflix'in Emmy ödüllü dizisi Squid Game, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Daha büyük ödüller için, daha yüksek risklerle daha ölümcül oyunlarda yarışacak yeni oyuncu kadrosu da belli oldu.

Squid Game, geçen yıl Eylül ayında yayınlandığından beri dünya çapında büyük bir popülarite kazandı. Güney Kore yapımı gerilim dizisi, Netflix'in gelmiş geçmiş en çok izlenen dizilerinden biri oldu ve oyuncularını küresel bir üne kavuşturdu. Çocukluk oyunlarının ölümcül bir hal aldığı distopik bir dünyada, hayatlarını değiştirecek bir para ödülü kazanmak için hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatan Squid Game, farklı kültürlerden izleyicilerin ilgisini çekti.

Bu ilgiyle birlikte Emmy ödülüne laik görülen dizinin yapımcısı Netflix, Cumartesi günü düzenlediği Tudum etkinliğinde Squid Game’in 2. sezonuna ilk sezondan hangi karakterlerin geri döneceğini ve hangi yeni oyuncuların katılacağını duyurdu.

Squid Game 2.sezon oyuncu kadrosu

Squid Game’in 2. sezonunda Güney Koreli erkek grubu ZE:A’dan Yim Si-wan, birçok Kore dizisinde boy göstermiş ve tanınan Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve bir rapçi olan Yang Dong-guen olmak üzere dört oyuncu eklendiği duyuruldu. Dört yeni oyuncu, ilk sezonda ana rolleri üstlenen Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya katılacak.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Eylül 2022'de Netflix'in düzenlediği basın toplantısında, ikinci sezonun 2024'te gösterime gireceğini söylemişti. Çekimleri bu sene başlayacak olan 2. sezonun en erken geleceği tarihin önümüzdeki yıl olması zaten pek muhtemeldi.

Netflix, Tudum etkinliğinde 2. sezon oyuncu kadrosunun açıklanmasının yanı sıra, tartışmalı senaryosuz yarışma spinoff'u Squid Game: The Challenge’ın Kasım ayında prömiyer yapacağını duyurdu.