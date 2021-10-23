Dünya çapında devasa büyük bir kitleye kendini sevdiren Squid Game’in başarısı, oyuncularının takipçi sayılarında da kendini belli ediyor. Dizinin Netflix’te yayınlandığı tarihten bu yana oyuncuların Instagram’da kazandığı yeni takipçi sayısı şaşırtan cinsten.

Sansasyon yaratan Squid Game dizisinin oyuncularını hemen hemen hepimiz bu diziyle birlikte tanıdık. Sosyal medya platformlarının hemen her köşesinde karşımıza çıkan bu yapıma olan ilgi yalnızca dizinin kendisine değil, ayrıca oyuncuların gerçek hayattaki kişiliklerine de yansıyor. Squid Game’in Netflix’te yayınlanmasından bu yana dizinin oyuncuları Instagram’da milyonlarca yeni takipçi kazandı. Elbette dizinin dünya çapında elde ettiği başarıyı göz önünde bulundurursak bu durum normal karşılanabilir. Ancak oyuncuların tam olarak ne kadar yeni takipçi kazandığına bir de yakından bakalım.

6. Heo Sung-tae – 2 Milyon Yeni Takipçi

Squid Game dizisinde Deok-su karakterini canlandıran Heo Sung-tae, yapımın Netflix’te yayınlandığı tarihten bu yana Instagram’da 2 milyon yeni takipçi kazandı. Sosyal medya istatistikleri ve analizleri paylaşan Social Blade, dizi yayına girmeden önce Heo Sung-tae’nin yaklaşık olarak 100.000 takipçisi olduğunu belirtti. Oyuncunun şu anda ise 2,1 milyon takipçisi bulunuyor.

5. Park Hae-soo – 2,5 Milyon Yeni Takipçi

Dizide Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo, Instagram hesabını dizi Netflix’te yayınlandıktan sonra açmıştı ve o günden bugüne de 2,5 milyon takipçi kazandı.

4. Lee Jung-Jae – 4,2 Milyon Yeni Takipçi

Instagram hesabını dizi yayına girdikten sonra açan bir diğer isim de Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-Jae oldu. Yaklaşık üç hafta önce bir selfie ile instagram hesabında ilk paylaşımını yapan ünlü oyuncu şu anda 4,2 milyon takipçiye sahip.

3. Lee Yoo-mi – 6,7 Milyon Yeni Takipçi

Dizide Ji-yeong karakterini canlandıran Güney Koreli oyuncu Lee Yoo-mi, dizi yayına girdikten çok kısa bir süre sonra yaklaşık 40.000 takipçiye sahipti. Fakat Squid Game listelerde zirveye tırmandıkça ünlü oyuncunun takipçi sayısı da aynı oranda yükseldi. Lee Yoo-mi’nin şu anda 6,7 milyon takipçisi bulunuyor.

2. Wi Ha-joon – 8,4 Milyon Yeni Takipçi

Squid Game’de polisi canlandıran Wi Ha-joon, dizi yayına girmeden önce de yaklaşık 400.000’lik ciddi bir takipçi sayısına sahipti. Fakat dizinin yayını girmesiyle ve giderek popüler hale gelmesiyle ünlü oyuncu yaklaşık 8,4 milyon yeni takipçi kazandı. Wi Ha-joon’un şu anda Instagram’da 8,9 milyon takipçisi bulunuyor.

1. HoYeon Jung – 21,7 Milyon Yeni Takipçi

Dizide Kang Sae-byeok karakterini canlandıran HoYeon Jung, Squid Game yayınlanmadan önce yaklaşık 400.000 takipçiye sahipti. Şu anda Instagram’da 22,1 milyon takipçisi olan HoYeon Jung, dizi başladığından bu yana 21,7 milyon yeni takipçi kazandı.