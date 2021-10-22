Film eleştirmenleri, hikaye avcıları, yönetmenler, yazarlar ve sinema endüstrisinde kendine yer edinen ikonik isimler; çoğumuzdan farklı bir “kalite” algısına sahipler. Pandemi ile birlikte izleme alışkanlıklarımız sinema salonlarından TV ekranlarına, filmlerden dizilere kaydı. İşte bu nedenle BBC, 43 farklı ülkeden 206 farklı sinema uzmanına ulaşarak 21. yüzyılın en iyi dizilerini sordu.
Akademisyenler, gazeteciler, eleştirmenler ve diğer sinema uzmanlarından oluşan katılımcıların oylarıyla 21. yüzyılın en iyi dizileri seçildi. En iyi diziler arasında yakından tanıdığımız yapımlar da var, Türkiye’de çok fazla ses getirmese de mutlaka izlenmesi gereken yapımlar da var. Elbette bir izleyici olarak listedeki sıralamaya katılmayabilirsiniz, ancak izleyecek bir şeyler arıyorsanız, bunları bir dizi tavsiyesi olarak değerlendirebilirsiniz.
21. yüzyılın en iyi dizileri şöyle:
- The Wire (2002-2008)
- Mad Men (2007-2015)
- Breaking Bad (2008-2013)
- Fleabag (2016-2019)
- Game of Thrones (2011-2019)
- I May Destroy You (2020)
- The Leftovers (2014-2017)
- The Americans (2013-2018)
- The Office (UK) (2001-2003)
- Succession (2018-)
- BoJack Horseman (2014-2020)
- Six Feet Under (2001-2005)
- Twin Peaks: The Return (2017)
- Atlanta (2016-)
- Chernobyl (2019)
- The Crown (2016-)
- 30 Rock (2006-2013)
- Deadwood (2004-2006)
- Lost (2004-2010)
- The Thick of It (2005-2012)
- Curb Your Enthusiasm (2000-)
- Black Mirror (2011-)
- Better Call Saul (2015-2022)
- Veep (2012-2019)
- Sherlock (2010-2017)
- Watchmen (2019)
- Line of Duty (2012-2021)
- Friday Night Lights (2006-2011)
- Parks and Recreation (2009-2015)
- Girls (2012-2017)
- True Detective (2014-2019)
- Arrested Development (2003-2019)
- The Good Wife (2009-2016)
- The Bridge (2011-2018)
- Fargo (2014-)
- Downton Abbey (2010-2015)
- Band of Brothers (2001)
- The Handmaid's Tale (2017-)
- The Office (US) (2005-2013)
- Borgen (2010-2022)
- Schitt's Creek (2015-2020)
- Peep Show (2003-2015)
- Money Heist (2017-2021)
- Community (2009-2015)
- The Good Fight (2017-)
- Homeland (2011-2020)
- Grey's Anatomy (2005-)
- Inside No 9 (2014-)
- The Bureau (2015-)
- Halt and Catch Fire (2014-2017)
- Small Axe (2020)
- This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)
- Call My Agent! (2015-2020)
- Happy Valley (2014-)
- The Shield (2002-2008)
- The Big Bang Theory (2007-2019)
- The Young Pope (2016)
- Dark (2017-2020)
- The Underground Railroad (2021)
- House of Cards (2013-2018)
- Avatar: The Last Airbender (2005-2008)
- The Good Place (2016-2020)
- Pose (2018-2021)
- Detectorists (2014-2017)
- Orange is the New Black (2013-2019)
- Mare of Easttown (2021)
- RuPaul's Drag Race (2009-)
- Stranger Things (2016-)
- 24 (2001-2010)
- Battlestar Galactica (2004-2009)
- Enlightened (2011-2013)
- Gilmore Girls (2000-2007)
- Planet Earth (2006)
- Utopia (2013-2014)
- Babylon Berlin (2017-)
- Rick and Morty (2013-)
- American Crime Story (2016-)
- The Killing (Denmark) (2007-2012)
- Mindhunter (2017-2019)
- House (2004-2012)
- OJ: Made in America (2016)
- Big Little Lies (2017-2019)
- Insecure (2016-2021)
- Normal People (2020)
- Narcos (2015-2017)
- How I Met Your Mother (2005-2014)
- The Comeback (2005-2014)
- The OA (2016-2019)
- Dexter (2006-2013)
- It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)
- Westworld (2016-)
- Show Me a Hero (2015)
- Treme (2010-2013)
- Louie (2010-2015)
- Luther (2010-2019)
- Catastrophe (2015-2019)
- Hannibal (2013-2015)
- Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)
- Steven Universe (2013-2020)
- The Queen's Gambit (2020)
Listede bir puanlama olmaması muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Bu nedenle biz de IMDb ve Rotten Tomatoes gibi sinema portallarının puanlarını eklemedik. En tepeden başlayarak izlemediğiniz dizileri değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Listenin zirvesinde yer alan ilk 10 dizi için fragmanları derledik:
10. Listede yayınlanmaya devam eden tek dizi: Succession
- Tür: Drama
- Yayıncı: HBO
- Yayın tarihi: 2018 - ...
- Nerede izlenir: HBO Max (Yakında Türkiye'de olacak)
- Oyuncular: Ricky Gervais, Martin Freeman, Mackenzie Crook
- IMDb: 8,5
9. Özellikle yabancı komedi sevenler için vazgeçilmezlerden: The Office (İngiltere Versiyonu)
- Tür: Suç, drama, gizem
- Yayıncı: BBC
- Yayın tarihi: 2001 - 2003
- Nerede izlenir: Türkiye'de herhangi bir platformda yok, ancak ABD versiyonunu Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz.
- Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin
- IMDb: 8,7
8. Soğuk Savaş dönemini iki ajanın gözünden izlediğimiz The Americans:
- Tür: Suç, drama, gizem
- Yayıncı: FX
- Yayın tarihi: 2013 - 2018
- Nerede izlenir: TV+
- Oyuncular: Keri Russell, Matthew Rhys, Keidrich Sellati
- IMDb: 8,4
7. Dünya nüfusunun %2'sinin aniden ortadan kalkar ve aradan 3 yıl geçer... The Leftovers:
- Tür: Drama, fantastik, gizem
- Yayıncı: HBO
- Yayın tarihi: 2014 - 2017
- Nerede izlenir: HBO Max (Yakında Türkiye'de)
- Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston
- IMDb: 8,3
6. Modern dünyanın ilkel sorunlarını basit ama zor bir hikaye üzerinden anlatan dizi: I May Destroy You
- Tür: Drama
- Yayıncı: HBO
- Yayın tarihi: 2020, tek sezon
- Nerede izlenir: HBO Max (Yakında Türkiye'de)
- Oyuncular: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu
- IMDb: 9,2
5. Finaliyle üzse de gidişatıyla milyonları yıllarca kilitleyen Game of Thrones:
- Tür: Suç, drama, gerilim
- Yayıncı: HBO
- Yayın tarihi: 2011 - 2019
- Nerede izlenir: Digitürk Play ya da HBO Max (Yakında Türkiye'de)
- Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington
- IMDb: 9,2
4. Ödüllere doymayan, son yılların en etkileyici hikayelerinden: Fleabag
- Tür: Aksiyon, macera, drama
- Yayıncı: AMC
- Yayın tarihi: 2016 - 2019
- Nerede izlenir: Amazon Prime
- Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman
- IMDb: 8,7
3. Kimilerine göre bu listenin zirvesinde yer alması gereken dizi: Breaking Bad
- Tür: Suç, drama, gerilim
- Yayıncı: AMC
- Yayın tarihi: 2008 - 2013
- Nerede izlenir: Netflix
- Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn
- IMDb: 9,4
2. Hikaye 1960'lı yıllarda geçtiği için asla eskimeyecek bir efsane: Mad Men
- Tür: Drama
- Yayıncı: HBO
- Yayın tarihi: 2007 - 2015
- Nerede izlenir: Netflix ama Türkiye'de yok
- Oyuncular: Jon Hamm, Christina Hendricks, January Jones
- IMDb: 8,6
1. Listenin zirvesinde, eski de olsa izleyince size çok şey katacak polisiye dizi The Wire yer alıyor:
- Tür: Suç, drama, gerilim
- Yayıncı: HBO
- Yayın tarihi: 2002 - 2008
- Nerede izlenir: HBO Max, HBO Go (Yakında Türkiye'de olacak)
- Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn
- IMDb: 9,3