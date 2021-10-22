BBC tarafından yapılan ve 43 ülkeden 206 sinema uzmanının katıldığı bir anketin sonucuna göre “21. yüzyılın en iyi 100 dizisi” belli oldu. Listede yakınan bildiğimiz yapımlar da var hiç adını duymadığınız yapımlarda… Eğer bir şeyler izlerken uzman görüşleri sizin için değerliyse dizi seçerken mutlaka bu listeye bakın.

Film eleştirmenleri, hikaye avcıları, yönetmenler, yazarlar ve sinema endüstrisinde kendine yer edinen ikonik isimler; çoğumuzdan farklı bir “kalite” algısına sahipler. Pandemi ile birlikte izleme alışkanlıklarımız sinema salonlarından TV ekranlarına, filmlerden dizilere kaydı. İşte bu nedenle BBC, 43 farklı ülkeden 206 farklı sinema uzmanına ulaşarak 21. yüzyılın en iyi dizilerini sordu.

Akademisyenler, gazeteciler, eleştirmenler ve diğer sinema uzmanlarından oluşan katılımcıların oylarıyla 21. yüzyılın en iyi dizileri seçildi. En iyi diziler arasında yakından tanıdığımız yapımlar da var, Türkiye’de çok fazla ses getirmese de mutlaka izlenmesi gereken yapımlar da var. Elbette bir izleyici olarak listedeki sıralamaya katılmayabilirsiniz, ancak izleyecek bir şeyler arıyorsanız, bunları bir dizi tavsiyesi olarak değerlendirebilirsiniz.

21. yüzyılın en iyi dizileri şöyle:

The Wire (2002-2008) Mad Men (2007-2015) Breaking Bad (2008-2013) Fleabag (2016-2019) Game of Thrones (2011-2019) I May Destroy You (2020) The Leftovers (2014-2017) The Americans (2013-2018) The Office (UK) (2001-2003) Succession (2018-) BoJack Horseman (2014-2020) Six Feet Under (2001-2005) Twin Peaks: The Return (2017) Atlanta (2016-) Chernobyl (2019) The Crown (2016-) 30 Rock (2006-2013) Deadwood (2004-2006) Lost (2004-2010) The Thick of It (2005-2012) Curb Your Enthusiasm (2000-) Black Mirror (2011-) Better Call Saul (2015-2022) Veep (2012-2019) Sherlock (2010-2017) Watchmen (2019) Line of Duty (2012-2021) Friday Night Lights (2006-2011) Parks and Recreation (2009-2015) Girls (2012-2017) True Detective (2014-2019) Arrested Development (2003-2019) The Good Wife (2009-2016) The Bridge (2011-2018) Fargo (2014-) Downton Abbey (2010-2015) Band of Brothers (2001) The Handmaid's Tale (2017-) The Office (US) (2005-2013) Borgen (2010-2022) Schitt's Creek (2015-2020) Peep Show (2003-2015) Money Heist (2017-2021) Community (2009-2015) The Good Fight (2017-) Homeland (2011-2020) Grey's Anatomy (2005-) Inside No 9 (2014-) The Bureau (2015-) Halt and Catch Fire (2014-2017) Small Axe (2020) This is England 86, 88 and 90 (2010-2015) Call My Agent! (2015-2020) Happy Valley (2014-) The Shield (2002-2008) The Big Bang Theory (2007-2019) The Young Pope (2016) Dark (2017-2020) The Underground Railroad (2021) House of Cards (2013-2018) Avatar: The Last Airbender (2005-2008) The Good Place (2016-2020) Pose (2018-2021) Detectorists (2014-2017) Orange is the New Black (2013-2019) Mare of Easttown (2021) RuPaul's Drag Race (2009-) Stranger Things (2016-) 24 (2001-2010) Battlestar Galactica (2004-2009) Enlightened (2011-2013) Gilmore Girls (2000-2007) Planet Earth (2006) Utopia (2013-2014) Babylon Berlin (2017-) Rick and Morty (2013-) American Crime Story (2016-) The Killing (Denmark) (2007-2012) Mindhunter (2017-2019) House (2004-2012) OJ: Made in America (2016) Big Little Lies (2017-2019) Insecure (2016-2021) Normal People (2020) Narcos (2015-2017) How I Met Your Mother (2005-2014) The Comeback (2005-2014) The OA (2016-2019) Dexter (2006-2013) It's Always Sunny in Philadelphia (2005-) Westworld (2016-) Show Me a Hero (2015) Treme (2010-2013) Louie (2010-2015) Luther (2010-2019) Catastrophe (2015-2019) Hannibal (2013-2015) Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019) Steven Universe (2013-2020) The Queen's Gambit (2020)

Listede bir puanlama olmaması muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Bu nedenle biz de IMDb ve Rotten Tomatoes gibi sinema portallarının puanlarını eklemedik. En tepeden başlayarak izlemediğiniz dizileri değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Listenin zirvesinde yer alan ilk 10 dizi için fragmanları derledik:

10. Listede yayınlanmaya devam eden tek dizi: Succession

Tür: Drama

Drama Yayıncı: HBO

HBO Yayın tarihi: 2018 - ...

2018 - ... Nerede izlenir: HBO Max (Yakında Türkiye'de olacak)

HBO Max (Yakında Türkiye'de olacak) Oyuncular: Ricky Gervais, Martin Freeman, Mackenzie Crook

Ricky Gervais, Martin Freeman, Mackenzie Crook IMDb: 8,5

9. Özellikle yabancı komedi sevenler için vazgeçilmezlerden: The Office (İngiltere Versiyonu)

Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yayıncı: BBC

BBC Yayın tarihi: 2001 - 2003

2001 - 2003 Nerede izlenir: Türkiye'de herhangi bir platformda yok, ancak ABD versiyonunu Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz.

Türkiye'de herhangi bir platformda yok, ancak ABD versiyonunu Amazon Prime'dan izleyebilirsiniz. Oyuncular: Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin

Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin IMDb: 8,7

8. Soğuk Savaş dönemini iki ajanın gözünden izlediğimiz The Americans:

Tür: Suç, drama, gizem

Suç, drama, gizem Yayıncı: FX

FX Yayın tarihi: 2013 - 2018

2013 - 2018 Nerede izlenir: TV+

TV+ Oyuncular: Keri Russell, Matthew Rhys, Keidrich Sellati

Keri Russell, Matthew Rhys, Keidrich Sellati IMDb: 8,4

7. Dünya nüfusunun %2'sinin aniden ortadan kalkar ve aradan 3 yıl geçer... The Leftovers:

Tür: Drama, fantastik, gizem

Drama, fantastik, gizem Yayıncı: HBO

HBO Yayın tarihi: 2014 - 2017

2014 - 2017 Nerede izlenir: HBO Max (Yakında Türkiye'de)

HBO Max (Yakında Türkiye'de) Oyuncular: Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston

Justin Theroux, Amy Brenneman, Christopher Eccleston IMDb: 8,3

6. Modern dünyanın ilkel sorunlarını basit ama zor bir hikaye üzerinden anlatan dizi: I May Destroy You

Tür: Drama

Drama Yayıncı: HBO

HBO Yayın tarihi: 2020, tek sezon

2020, tek sezon Nerede izlenir: HBO Max (Yakında Türkiye'de)

HBO Max (Yakında Türkiye'de) Oyuncular: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu

Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu IMDb: 9,2

5. Finaliyle üzse de gidişatıyla milyonları yıllarca kilitleyen Game of Thrones:

Tür: Suç, drama, gerilim

Suç, drama, gerilim Yayıncı: HBO

HBO Yayın tarihi: 2011 - 2019

2011 - 2019 Nerede izlenir: Digitürk Play ya da HBO Max (Yakında Türkiye'de)

Digitürk Play ya da HBO Max (Yakında Türkiye'de) Oyuncular: Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington

Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington IMDb: 9,2

4. Ödüllere doymayan, son yılların en etkileyici hikayelerinden: Fleabag

Tür: Aksiyon, macera, drama

Aksiyon, macera, drama Yayıncı: AMC

AMC Yayın tarihi: 2016 - 2019

2016 - 2019 Nerede izlenir: Amazon Prime

Amazon Prime Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman

Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman IMDb: 8,7

3. Kimilerine göre bu listenin zirvesinde yer alması gereken dizi: Breaking Bad

Tür: Suç, drama, gerilim

Suç, drama, gerilim Yayıncı: AMC

AMC Yayın tarihi: 2008 - 2013

2008 - 2013 Nerede izlenir: Netflix

Netflix Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn IMDb: 9,4

2. Hikaye 1960'lı yıllarda geçtiği için asla eskimeyecek bir efsane: Mad Men

Tür: Drama

Drama Yayıncı: HBO

HBO Yayın tarihi: 2007 - 2015

2007 - 2015 Nerede izlenir: Netflix ama Türkiye'de yok

Netflix ama Türkiye'de yok Oyuncular: Jon Hamm, Christina Hendricks, January Jones

Jon Hamm, Christina Hendricks, January Jones IMDb: 8,6

1. Listenin zirvesinde, eski de olsa izleyince size çok şey katacak polisiye dizi The Wire yer alıyor: