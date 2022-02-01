Yabancı dildeki videolar için gerekli, harici altyazıları barındıran .srt uzantılı SRT dosyaları; altyazı dosyaları için kullanılan en yaygın formattır. SRT dosyalarını açarak düzenleyebildiğiniz gibi dilerseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Gelin SRT dosyası nedir, nasıl oluşturulur, nasıl açılır yakından bakalım.

Bugünlerde pek çoğumuz yabancı dizi ve filmleri dijital yayın platformlarından ya da farklı internet siteleri üzerinden izliyoruz. Bu tür videoların altyazıları gömülüdür. Ancak başka bir kaynak üzerinden yabancı dilde bir video indirdiğiniz zaman harici bir altyazı dosyasına ihtiyacınız vardır. Bu altyazı dosyaları çoğu zaman .srt uzantılı SRT formatında kullanıcılara sunulurlar.

SRT dosyaları, altyazı için en yaygın kullanılan formattır. Bu tür altyazı dosyalarını hazır olarak bir kaynaktan indirebilir, açarak düzenleyebilir, hatta kendiniz bir tane oluşturabilirsiniz. Biraz karmaşık görünse de aslında SRT altyazı dosyası oluşturmak son derece kolay bir işlemdir. Gelin SRT dosyası nedir, nasıl oluşturulur, nasıl açılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

SRT dosyası nedir?

.srt uzantılı SRT dosyası, yabancı dildeki videolar için gerekli olan harici altyazı dosyalarında en yaygın kullanılan dosya format biçimidir. Yani bu dosya, video içine gömülü bir altyazı değildir. Ancak SRT dosyasındaki bir altyazı, üçüncü taraf programlar kullanılarak video içine gömülebilir.

SRT dosyası nasıl açılır?

Yöntem #1: Metin biçiminde SRT dosyası açma

Metin biçiminde SRT dosyası açma Yöntem #2: VLC Media Player'da SRT dosyası açma

Yöntem #1: Metin biçiminde SRT dosyası açma:

Adım #1: Açmak istediğiniz SRT dosyası üzerinde sağa tıklayın.

Açmak istediğiniz SRT dosyası üzerinde sağa tıklayın. Adım #2: Birlikte Aç seçeneğine tıklayın.

Birlikte Aç seçeneğine tıklayın. Adım #3: Not Defteri uygulamasını seçin. Farklı bir metin düzenleyici uygulama da seçebilirsiniz.

Not Defteri uygulamasını seçin. Adım #4: SRT dosyası metin biçiminde açılacak.

SRT dosyası metin biçiminde açılacak. Adım #5: Dilerseniz düzenleme yapabilirsiniz.

SRT dosyanızın içeriğini metin biçiminde görüntülemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Not Defteri ya da benzeri bir metin düzenleyici uygulama ile SRT dosyasını açtığınız zaman dosya üzerinde dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Bu tür değişiklikler yapmadan önce dosyayı yedeklemiş olduğunuzdan emin olun.

Yöntem #2: VLC Media Player'da SRT dosyası açma:

Adım #1: Buradan VLC Media Player programını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan VLC Media Player programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: SRT dosyasındaki altyazının uyumlu olduğu videoyu VLC üzerinden açın.

SRT dosyasındaki altyazının uyumlu olduğu videoyu VLC üzerinden açın. Adım #3: Alt Yazı menüsünü açın.

Alt Yazı menüsünü açın. Adım #4: Alt Yazı Dosyası Ekle seçeneğine tıklayın.

Alt Yazı Dosyası Ekle seçeneğine tıklayın. Adım #5: Açmak istediğiniz SRT dosyasını seçin.

Açmak istediğiniz SRT dosyasını seçin. Adım #6: SRT dosyasındaki altyazı, video ile birlikte oynatılmaya başlayacak.

SRT dosyasını VLC Media Player üzerinden açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. SRT dosyaları zaten video için gerekli altyazıları barındırdığı için VLC ile açmak, kullanıcıyı direkt olarak sonuca götürür. VLC Media Player ile açtığınız SRT dosyası üzerinde herhangi bir düzenleme yapamazsınız, yalnızca içeriği görüntülersiniz.

Windows’ta SRT dosyası nasıl oluşturulur?

Adım #1: Not Defteri uygulamasını açın.

Not Defteri uygulamasını açın. Adım #2: İlk altyazı dizisi numarası olarak 1 yazın ve alt satıra geçin.

İlk altyazı dizisi numarası olarak 1 yazın ve alt satıra geçin. Adım #3: saat:dakika:saniye,milisaniye – -> saat:dakika:saniye,milisaniye şeklinde başlangıç ve bitiş zamanını yazın.

saat:dakika:saniye,milisaniye – -> saat:dakika:saniye,milisaniye şeklinde başlangıç ve bitiş zamanını yazın. Adım #4: Alt satıra geçin.

Alt satıra geçin. Adım #5: İlk altyazıyı yazın. Altyazıların maksimum 2 satır ve 32 karakter olması öneriliyor.

İlk altyazıyı yazın. Adım #6: İki kez Enter tuşuna basarak diğer altyazı dizinine geçin.

İki kez Enter tuşuna basarak diğer altyazı dizinine geçin. Adım #7: Altyazı tamamlanana kadar bu adımları tekrar edin.

Altyazı tamamlanana kadar bu adımları tekrar edin. Adım #8: Dosya menüsünü açın.

Dosya menüsünü açın. Adım #9: Farklı Kaydet seçeneğine tıklayın.

Farklı Kaydet seçeneğine tıklayın. Adım #10: Kayıt formatı olarak .srt uzantılı SRT seçin.

Kayıt formatı olarak .srt uzantılı SRT seçin. Adım #11: Dosyanın kaydedileceği klasörü seçin.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Not Defteri uygulaması üzerinden SRT dosyası oluşturmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk kez bu tür bir dosya oluşturuyorsanız epey zorlanabilirsiniz. Ancak zaman içinde çok daha hızlanacak ve en zorlu dosyaları bile kolayca hazırlayabileceksiniz.

MacOS’ta SRT dosyası nasıl oluşturulur?

Adım #1: TextEdit uygulamasını açın.

TextEdit uygulamasını açın. Adım #2: İlk altyazı dizisi numarası olarak 1 yazın ve alt satıra geçin.

İlk altyazı dizisi numarası olarak 1 yazın ve alt satıra geçin. Adım #3: saat:dakika:saniye,milisaniye – -> saat:dakika:saniye,milisaniye şeklinde başlangıç ve bitiş zamanını yazın.

saat:dakika:saniye,milisaniye – -> saat:dakika:saniye,milisaniye şeklinde başlangıç ve bitiş zamanını yazın. Adım #4: Alt satıra geçin.

Alt satıra geçin. Adım #5: İlk altyazıyı yazın. Altyazıların maksimum 2 satır ve 32 karakter olması öneriliyor.

İlk altyazıyı yazın. Adım #6: İki kez Enter tuşuna basarak diğer altyazı dizinine geçin.

İki kez Enter tuşuna basarak diğer altyazı dizinine geçin. Adım #7: Altyazı tamamlanana kadar bu adımları tekrar edin.

Altyazı tamamlanana kadar bu adımları tekrar edin. Adım #8: Dosya menüsünü açın.

Dosya menüsünü açın. Adım #9: Farklı Kaydet seçeneğine tıklayın.

Farklı Kaydet seçeneğine tıklayın. Adım #10: Kayıt formatı olarak .srt uzantılı SRT seçin.

Kayıt formatı olarak .srt uzantılı SRT seçin. Adım #11: Dosyanın kaydedileceği klasörü seçin.

MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda TextEdit uygulaması üzerinden SRT dosyası oluşturmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. İlk kez bu tür bir dosya oluşturuyorsanız epey zorlanabilirsiniz. Ancak zaman içinde çok daha hızlanacak ve en zorlu dosyaları bile kolayca hazırlayabileceksiniz.

Altyazı dosyaları için kullanılan en yaygın format olan .srt uzantılı SRT dosyası nedir, nasıl açılır, nasıl oluşturulur gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulayabileceğiniz alternatif yöntemlerden bahsettik. SRT dosyası oluşturmak zahmetli bir işlemdir ancak zamanla alışacağınızdan emin olabilirsiniz.