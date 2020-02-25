40 yılı aşkın süredir filmlerini gördüğümüz Star Wars serisi, geçtiğimiz sene sonu çıkan ’The Rise of the Skywalker’ filmiyle Skywalker soyunun sonuna geldi. Lucasfilm, evrenin farklı bir çağına odaklanmak adına yeni bir adım attı. Film serisinin 200 sene öncesine odaklanan bir kitap serisi, dün yayınlanan duyuru videosuyla birlikte hayranlara tanıtıldı.

1977 yılında bilim kurgu hayranlarıyla ilk kez buluşan Star Wars, her yeni üçlemede evrenine daha çok bilgi ve olay kattı. Kitap ve oyunları öyle olmasa da filmleri hep ‘Skywalker’ soyuna odaklanan evren, son filmde son Skywalker’ın ölmesiyle bir devrin sonuna geldi. Skywalker efsanesinin dışına çıkan kitaplar, çizgi romanlar ve oyunlar hep oldu ancak bu yönde büyük ve resmi bir atılım daha önce hiç yapılmadı, en azından düne dek.

Star Wars’ın resmi YouTube hesabı, dün yayınladığı duyuru niteliğindeki videoyla evrenin genişliğini büyük oranda artırdı. Bağlantılı roman ve çizgi romanlardan oluşan Star Wars: The High Republic girişimi, serinin film dışı evrenini merak eden hayranlarda büyük ilgi uyandırdı.

İşte Star Wars: The High Republic’in tanıtıldığı video:

Yeni Star Wars girişimi, 5 yeni romanı ve çizgi roman serisini beraberinde getirecek. Yapılan açıklamalara göre bu yapımlarda yer alan hikâyelerin filmlerle bir bağlantısı olmayacak. Bunun yanı sıra şimdilik bilinen bilgilere göre ‘The High Republic’le bağlantılı bir film yapılmayacak ancak yeterince başarılı olduğu takdirde serinin filmlere aktarılmasını beklemek pek de yersiz olmaz.

Serinin konusu:

Star Wars: The High Republic’e bağlı yapımların hikâyesi, Skywalker efsanesinin başladığı ‘The Phantom Menace’ filminin 200 sene öncesinde geçiyor. Jedi’ların altın çağını yaşadığı bu dönemde Jedi şövalyeleri, cumhuriyetin sağ kolu olarak görev alıyor. Barışın ve adaletin koruyucuları olarak adlandırılan Jedi topluluğu, Darth Nihil gibi yeni kötülerle karşı karşıya kalıyor. Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, yeni girişim hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor:

“Yazarlarımızın keşfedeceği böylesine zengin ve verimli bir Star Wars çağına adım attığımız için çok heyecanlıyız. Jedi’ları en parlak dönemlerinde görme şansı yakalayacağız.”

Seriye dâhil olan yapımlar:

Star Wars evreninin asıl yaratıcısı olan Lucasfilm’in ağustos ayında çıkacağını duyurduğu ilk yapımların isimleri şu şekilde: