Starbucks, Samsung akıllı telefon ve kulaklıkları için özel kılıf ve kutular satmak üzere Samsung ile ortaklığa vardı. Kılıflar ve kutular, şimdilik yalnızca Güney Kore'de satılacak.

Kahve dükkânları zinciri Starbucks, bugün Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile bir ortaklığa imza attı. Starbucks ve Samsung, yeni ortaklık ile birlikte Samsung Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar için özel kılıflar ve şirketin kulaklıkları için kutular üretecek. Starbucks desenli kılıflar, şimdilik Güney Kore’de satışa sunulacak.

Samsung X Starbucks ismini taşıyan yeni kılıflar, Galaxy S22 Ultra için iki adet ve Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 için birer adet kılıftan oluşacak. Ultra modelinin kılıflarında diğer kılıflardan farklı olacak şekilde iki farklı renk seçeneği ve birinde Starbucks deseninin, diğerinde ise Starbucks fişinin olduğu iki kayış seçeneği bulunacak.

Starbucks'ın Samsung kullanıcılarına özel kılıfları ve kutuları:

Ortaklıkla birlikte üretilecek kutular, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds Live kulaklıkları için olacak. Her üç kulaklık için de iki farklı kutu modeli piyasaya sürülecek. Bu modellerden ilki standart kulaklık kutusu gibi gözükecek ve koyu yeşil renk üzerinde Starbucks logosuna yer verecek. İkinci kulaklık kılıfı ise kahve dolu bir Starbucks bardağı şeklinde olacak.

Starbucks ve Samsung’un yeni kılıflarını ve kulaklık kutularını Güney Kore dışında piyasaya sürüp sürmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Peki siz, bu kılıfları ve kutuları ülkemize gelseydi satın alır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!