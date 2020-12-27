Hayran Yapımı StarCraft: Mass Recall Yayınlandı

Strateji oyunu sevenlerin favori oyunlarından olan StarCraft 2'nin oyuncular tarafından geliştirilen modu StarCraft: Mass Recall v8, yayınlandı. Hayranlar tarafından geliştirilen bu modda orijinal oyuna oldukça sadık kalındı.

Oyun dünyasının en sevilen oyun serilerinden bir tanesi olan StarCraft, dünya genelinde hatrı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip. Serinin ikinci oyunu olan StarCraft 2'nin oyuncuları, oyun içerisinde oynanabilir bir StarCraft oyunu yapmayı başardı.

StarCraft 2'nin içerisinde StarCraft ve StarCraft: Brood War'un tamamen oynanabilir yeniden yapımı olan oyun, StarCraft: Mass Recall olarak adlandırıldı. Oyun, tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Orijinal oyundaki ilerlemeye ve diyaloglara sadık kalındı

Projenin Version 8.0'ı geçtiğimiz hafta sc2mapster'da projeyi gerçekleştirenler arasında bulunan "karlprojektorinski" tarafından yayınlandı. Peki, hayranlar tarafından yapılan StarCraft: Mass Recall'un içerisinde neler bulunuyor?

Yapılan açıklamaya göre StarCraft: Mass Recall'da; Brood War'dan 59 harita, bir şekilde oyundan silinen 3 harita ve 1998 demosunda bulunan 6 harita yer alıyor. Team Liquid'in forum sitesinde açılan başlıkta yapılan açıklamaya göre orijinal StarCraft'taki tüm ilerlemeler ve diyaloglar korundu. Ancak modern strateji oyunlarına yakın bir deneyim için zorluk seviyelerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Ayrıca Mass Recall moduna ek olarak, OmegaWeaponX tarafından geliştirilen Enslaver Redux modunu da indirebilirsiniz. StarCraft'un Enslaver seferi üstüne geliştirilen bu sürümde dört bölüm, dokuz harita, yeni görevler, geliştirilmiş kahramanlar ve StarCraft 2: Wings of Liberty'e yönlendiren derin hikâye sunuluyor. Bu modlar, StarCraft 2'nin herhangi bir sürümüyle de uyumlu olarak çalışıyor.

Blizzard tarafından 2010 yılında yayınlanan StarCraft 2; Wings of Liberty, Legacy of Void gibi paketlerle güncel tutulmaya devam edilmişti. Blizzard, serinin devam oyununu yapmak için StarCraft 2'nin geliştirmesini yavaşlattıklarını açıklamıştı.

StarCraft: Mass Recall'u indirmek ve daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.