Bir Profesyonel Oyuncu Masa Kadar Klavyeyle Oyun Oynadı

Profesyonel Starcraft oyuncusu Lim "Larva" Hong Gyu, oyun oynarken yaptığı marjinal denemelere bir yenisini daha ekledi. Larva, son olarak Starcraft'ı masa büyüklüğünde devasa bir mekanik klavyeyle oynadı.

Oyuncular tarafından bugüne kadar yaratıcılığın sınırlarını zorlayan birçok deneme yapıldı. Ekmek kızartma makinesiyle, hatta koşu bandıyla oyun oynayanlar gördük. Ancak bu seferki deneme diğerlerinden kesinlikle çok farklıydı.

Profesyonel Starcraft oyuncusu Lim "Larva" Hong Gyu, oyunu masa boyutunda büyük bir klavyeyle oynamayı denedi. Larva, 2017 yılında oyunu ayaklarıyla oynayarak Zotac finallerini kazanmayı başarmıştı. Son 'gariplik' denemesinde ise o kadar büyük bir klavye kullandı ki tuşlara parmaklarını değil kolunu hareket ettirerek basabildi.

Profesyonel Starcraft oyuncusu yeteneklerinin sınırlarını zorladı

Larva, çok yönlü ve son derece yetenekli bir StarCraft oyuncusu. Sonuçta geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen Zotac Cup turnuvasında oyunu ayaklarıyla ve kısa bir uyku molası vererek kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Larva, kendisinden beklendiği şekilde masa boyutundaki klavyeyi de oldukça seri ve profesyonel bir şekilde kullanıyor.

Larva'nın devasa mekanik klavyeyi nasıl tedarik ettiği bilinmiyor, ancak sıra dışı bir deneyim olduğu kesin. Diğer yandan öyle bir klavyeyi temiz tutmak zor olmalı. Kırıntılar bir yana, koca bir pizza dilimi bile tuşların arasına kaçabilir.

Larva'nın devasa bir klavyeyle Starcraft oynadığı video: