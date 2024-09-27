Steam, abone sözleşmesinde tahkim maddesini kaldırarak kullanıcılara mahkemeye başvurma maddesi ekledi

Valve, popüler oyun platformu Steam’in abone sözleşmesini (SSA) güncelleyerek önemli bir değişikliğe imza attı. Artık kullanıcılar, yaşadıkları uyuşmazlıkları çözmek için tahkim yerine mahkemeye başvurabilecekler.

Valve, Steam’in abone sözleşmesini (SSA) güncelleyerek tahkim maddesini kaldırdı. Şirketin yaptığı açıklamada kullanıcıların sorunları için Steam Destek ile iletişime geçmelerinin önerildiği belirtildi.

Steam’de yeni dönem başlıyor

Ancak sorunların çözümü sağlanamazsa, artık mahkemeye başvurma imkânı bulunuyor. Ayrıca önceki sözleşmelerdeki toplu dava feragatleri ve masraf kaydırma hükümleri de kaldırıldı.

Değişiklik Avustralya, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, Quebec ve Birleşik Krallık gibi bazı bölgelerde sınırlı etkiye sahip olsa da ABD’de kullanıcıların Steam'e dava açabilme özgürlüğünü arttırdığı söylenebilir. Steam’in güncellenen yeni abone sözleşmesi, kullanıcıların yasal haklarını güçlendirirken platformun gelecekteki yasal süreçlerini de şekillendirecek bir değişim sunuyor.