Herkes Oyunda: Steam'de Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı

Steam, anlık oyuncu sayısında yeni bir rekor kırmayı başardı. Oyuncu sayısı 38 milyonu aştı.

Bilgisayar oyuncularının gözde platformları arasında yer alan Steam, zaman zaman aktif oyuncu sayılarını paylaşıyor. Platformun oyuncu sayısı da sürekli olarak artıyor. Bu durum anlık oyuncu sayılarına da yansıyor. Oyun platformu, bugün 38 milyon eş zamanlı kullanıcıyı aşarak yeni bir rekor kırdı.

Steam, anlık olarak 38 milyon 367 bin 277 eş zamanlı kullanıcıya ulaşarak bir rekor kırdı. Platformun bir önceki rekoru, Ağustos 2024'te 37 milyon kullanıcı ile kırılmıştı. 2023 yılının başındaki rekor ise 32 milyondu. Böylece Steam'in eş zamanlı kullanıcı sayısı son iki yılda üst üste rekorlar kırdı.

Space Marine 2, FC 25 derken rekor geldi

Bu rekorda etkisi olan elbette ki başka nedenler de var. Eğitim öğretim dönemi henüz her yerde başlamadı, ayrıca EA Sports FC 25, Warhammer 40000: Space Marine 2 gibi büyük ilgi gören çok sayıda yapım da bu dönemde satışa çıktı.

Bir diğer etmen ise yeni konsollar gibi gözüküyor. Konsollar için çıkan yeni bir büyük oyun bulunmadığı gibi PlayStation'ın en önemli yapımlarından olan God of War: Ragnarök da yakın zamanda bilgisayara gelmişti. Yakın zamanda da konsollara yeni bir özel yapım gelmeyeceğini göz önüne alırsak oyuncu sayılarının bir süre daha Steam için oldukça yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Dünyanın neredeyse her yerinde oyuncular olduğunu düşünürsek, 38 milyon kulağa çok yüksek gibi gelmiyor olabilir. Yine de 38 milyon 367 bin 277 oyuncu bir araya gelseydi kuracakları bir ülke, dünyanın en büyük 40. ülkesi olurdu.