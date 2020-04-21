Steam’de Oynamadan Oyun Kartları Toplayan Uygulamalar

Aylık paketler, indirimler, kampanyalar, ücretsiz oyunlar derken pek çok kişinin Steam kütüphanesinde hiç oynamadığı, muhtemelen de oynamayacağı pek çok oyun var. Bu oyunlardaki kart haklarınızı toplamak için kullanabileceğiniz uygulamaları derledik.

Muhtemelen hepimizin sahip olduğu ancak söylemeye çekindiği şeylerden biri oynanmamış oyunlar koleksiyonudur. HumbleBundle gibi platformlardan aldığımız paketlerden, Steam oyun paketlerinden ya da indirim dönemlerinden kalma oyunlarımız var. Bu oyunları oynamıyoruz, haliyle hakkımız olan kartları da alamıyoruz.

Kartları almak için kullanılan üçüncü parti uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar sadece kartları düşürmek için değil, “saat kasmak” gibi amaçlarla da kullanılıyor. Valve bu uygulamaların kullanımına karışmıyor ve yasaklamıyor. Yalnızca bazı kullanıcılar VAC korumalı oyunları olası bir soruna karşı bu programlara dahil etmiyor.

Uygulamalar güvenli kabul edilse de ne uygulama geliştiriciler ne de Steam sorumluluk almadıklarını belirtiyor. Siz de kullanacaksanız çift faktörlü doğrulamayı etkinleştirebilir, gerekiyorsa kullandıktan sonra şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Idle Master

Idle Master muhtemelen bu alandaki en meşhur uygulama. Uygulamanın çalışma şekli oldukça basit: Uygulamayı çalıştırıp Steam hesabınızda giriş yaptığınızda arka planda oyunlarda ilerleme kaydetmeye başlıyor. Oyunları indirmeye de gerek olmuyor. Uygulama ile aynı anda birden fazla oyundaki kartlar düşürülebiliyor. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Archi Steam Farm

Idle Master’dan daha zor kullanılan ancak daha gelişmiş özelliklere sahip bir alternatif olan Archi Steam Farm, farklı kullanım varyasyonlarına sahip. Kullanmak için uygulamanın config dosyasına rakamlardan oluşan SteamID’nizi giriyorsunuz, o da sizin yerinize kart düşürüyor. Bu uygulama aynı anda birden fazla hesapta kart toplamayı sağlıyor. Ayrıca çevrimdışı olarak da çalışıyor. Uygulamaya buradan erişilebiliyor.

Idle Daddy

Idle Daddy biraz daha farklı bir uygulama, bilgisayarınızdan değil akıllı cihazlarınızdan çalışıyor. Bu uygulamada da aynı anda birden fazla kartı düşürmeniz mümkün olabiliyor. Uygulamanın geliştiricileri herhangi bir banlama sorunu da yaşanmasının olası olmadığını söylüyor.

Bu uygulamaları kullanarak oyunlarda saat doldurmanız, Steam kartları toplamanız mümkün. Kartları satarak yeni oyunlar için bütçe oluşturabilir, takas ederek rozetler tamamlayabilir ve daha yüksek seviye bir Steam hesabına sahip olabilirsiniz. Sizin kullandığınız başka uygulamalar var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.