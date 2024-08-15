Steam, kullanıcı incelemelerini daha bilgilendirici hale getiren yeni bir sistem test ediyor. Şaka ve meme'ler yerine yararlı yorumlar öne çıkacak.

Steam, kullanıcıların oyun satın alma kararlarını daha bilinçli vermelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir yorum sistemini test ediyor. Bugünden itibaren test aşamasına geçen sistem, yararlı yorumları daha görünür kılacak şekilde tasarlandı. Mağaza sayfalarındaki inceleme sıralama yöntemi değiştirildi ve sistem varsayılan olarak aktif durumda.

Yeni sistem, bilgilendirici yorumları öne çıkaracak. Önceki sistemde, bazı incelemeler şaka, ASCII görselleri veya eğlenceli meme'ler içeriyordu ve bu içerikler genellikle yeni oyuncular için faydalı olmuyordu. Artık bu tür yorumlar, bilgilendirici yorumların altında sıralanacak. Steam, yeni sistemde bu tür incelemeleri mağaza sayfalarında daha az ön planda gösterecek ve bilgilendirici içeriklere daha fazla yer verecek. Kullanıcılar, incelemeleri sıralama biçimini mağaza sayfasında kolayca değiştirebilecekler.

Steam’in yeni inceleme sistemi nasıl çalışıyor?

Steam, incelemelerin yararlılığını belirlemek için kullanıcı raporları, moderasyon ekibi denetimleri ve teknik araçlardan faydalanıyor. Bu yöntem gereksiz incelemeleri hızla tespit etmeyi sağlayarak kullanıcıların daha faydalı içeriklere ulaşmasına yardımcı olacak. “Yeni yararlılık sistemini kullan” seçeneği, kullanıcıların bu sistemi devre dışı bırakmalarına olanak tanıyor. Ancak mevcut ve yeni gönderilen incelemeleri değerlendirmek için Steam ekibinin biraz zamana ihtiyacı olacak.

Steam'in yeni inceleme sistemi, oyunlar için inceleme puanlarının oluşturulma şeklini değiştirmiyor; sadece incelemelerin mağaza sayfalarında görünme sırasını değiştiriyor. Bu yenilik ile oyuncuların daha bilgilendirici içeriklere ulaşmasını sağlayarak oyun satın alma kararlarını kolaylaştırmayı hedefliyor diyebiliriz.