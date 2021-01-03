Steam, Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısında Kendi Rekorunu Kırdı

Dünya genelinde insanların evlere kapanmasıyla birlikte kullanıcı sayısında yükseliş yaşayan Steam, eş zamanlı kullanıcı sayısında da rekorlarını kırarak ilerliyor. Dijital oyun mağazası, eş zamanlı kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bırakmayı başardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle insanların evlerine kapanması, yıl boyunca Steam'in kullanıcı sayısına da yansımıştı. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası, 2020 içerisinde birçok kez eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırmayı başarmıştı.

Görünüşe göre yeni yılın ilk günleri de Steam için oldukça bereketli geçiyor. SteamDB verilerine göre dijital oyun mağazası, dün eş zamanlı oyuncu sayısında tüm zamanların rekorunu bir kez daha kırmayı başardı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında 25 milyonu geride bıraktı.

Steam, yeni yıla rekorla başladı

SteamDB internet sitesinin verilerine göre Steam, dün eş zamanlı olarak 25 milyon 415 bin 80 kullanıcıya ev sahipliği yaptı ve eş zamanlı oyuncu sayısında rekorunu bir kez daha geride bıraktı. Platformun bundan önceki rekoru 24,8 milyon eş zamanlı kullanıcıyla gerçekleşmişti.

Ayrıca SteamDB verilerine göre bu 25,4 milyon kullanıcının 7,4 milyonu oyundaydı. Her ne kadar eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırılmış olsa da oyundaki oyuncu sayısında rekor kırılamadı. Bu konuda rekor, Nisan 2020'de gelmişti. 24,5 milyon kullanıcının eş zamanlı olarak bulunduğu platformda 8,1 milyon kişi oyundaydı. Yani, Steam'i açık olan her üç kişiden biri oyundaydı.

Steam'in eş zamanlı oyuncu sayısında rekorunu tekrar kırmasında en büyük pay sahibi olan oyunlardan bir tanesi Counter Strike: Global Offensive oldu. Onu takip eden oyunlar ise sırasıyla DOTA 2, PUBG, Cyberpunk 2077 ve GTA V oldu. Verileri daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.