GRID 2019, Steam'de Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oldu

Kısa bir süre önce piyasaya sürülen GRID 2019, Steam'de bu hafta sonu için ücretsiz oldu. Üç gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceğiniz oyunu satın almak isterseniz de yine sınırlı süreli kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Codemasters tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen, dünyanın en popüler yarış oyunlarından bir tanesi olan "GRID 2019", dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam'de ücretsiz oldu. Sınırlı süreliğine düzenlenen etkinlik kapsamında GRID 2019'u ücretsiz olarak oynamak isterseniz, üç günlük sürenizin olduğunu hatırlatalım.

10 Ekim 2019 itibarıyla hayatımıza giren GRID 2019'la ilgili Steam'de ağır basan yorumlar, şu an için "karışık" kategorisinde yer alıyor. Yorumlar incelendiğinde ise oyunseverlerin, GRID 2019'daki hatalardan dolayı sorun yaşadıkları görülebiliyor. Ancak oyunun henüz çok yeni olması, yaşanan sorunların temel nedeni olabilir ve bu durum, ilerleyen dönemlerde sunulacak güncellemelerle düzeltilecektir.

GRID 2019'un sistem gereksinimlerine baktığımız zaman, özellikle yüksek kalitede oynamak isteyen oyunseverlerin yüksek donanıma sahip bir bilgisayarlarının olması gerektiğini açıkça söyleyebiliriz. Çünkü GRID 2019'un tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı ve Intel Core i5-8600K işlemci karşımıza çıkıyor. Dilerseniz biraz da oyunun kendisinden bahsedelim.

GRID 2019, farklı modları olan ve gerek çevrimdışı gerekse çevrimiçi oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Onlarca araç arasından kendi favorinizi seçebileceğiniz GRID 2019'da, çevrimdışı oynasanız bile rakiplerin sizi zorlayabileceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca oyunda yer alan farklı modların zorluk seviyelerinin de birbirlerinden farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Steam, pazartesi gününe kadar ücretsiz olarak sunduğu GRID 2019 için bir de indirim kampanyası uyguluyor. Böylelikle önce oyunu ücretsiz olarak oynayabilir, ardından da uygun bir fiyat karşılığında satın alabilirsiniz. Bu indirim kapsamında Steam, GRID 2019'u 92 TL yerine yüzde 56 indirimle 40.48 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz.

GRID 2019'u ücretsiz oynamak için yapmanız gerekenler

İlk olarak Steam hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Ardından da burada bulunan bağlantıyı kullanarak GRID 2019 'un Steam sayfasına erişin.

'un Steam sayfasına erişin. " Oyunu Oyna " yazan bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın ve gerekli onayları verdikten sonra oyunun indirilmesini bekleyin.

" yazan bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın ve gerekli onayları verdikten sonra oyunun indirilmesini bekleyin. İndirme işlemlerini tamamladıktan sonra GRID 2019'u ücretsiz olarak oynamak için hazırsınız demektir.

İşte bu basit adımları gerçekleştirdikten sonra GRID 2019'u 3 gün boyunca ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Ancak oyunun dosya boyutu ve Türkiye'nin ortalama internet hızı düşünüldüğünde, indirme işlemlerini bir an önce başlatmanızı tavsiye ediyoruz.