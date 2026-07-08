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Steam Kütüphanenizi Tinder Gibi Düzenlemenizi Sağlayan Araç "Dustpile" Çıktı (Oyunlarını Düzenlemek İsteyenlere)

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Zamanında aldığımız ama yıllardır oynamadığımız oyunları düzenlememizi sağlayan araç "Dustpile" çıktı.

Steam Kütüphanenizi Tinder Gibi Düzenlemenizi Sağlayan Araç "Dustpile" Çıktı (Oyunlarını Düzenlemek İsteyenlere)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türk bir oyun geliştiricisi olan Tolga Coşkun, Steam kütüphanenizde yıllardır dokunmadığınız oyunları listelemenizi kolaylaştıran Dustpile isimli yeni aracını kullanıma sundu.

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Tinder mantığına hepimiz hâkimizdir. Beğendiğimizi sağa, beğenmediğimizi sola kaydırırız. Dustpile'ın mantığı da bu. Steam kütüphanesinin karmaşasında kaybolmak yerine Dustpile sitesi üzerinden oyunları sağa sola kaydırarak oynayacaklarınızı listeleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Steam Kütüphanenizi Tinder Gibi Düzenlemenizi Sağlayan Araç "Dustpile" Çıktı (Oyunlarını Düzenlemek İsteyenlere)
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Dustpile nasıl çalışıyor?

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Dustpile'ı kullanmak için Steam hesabınızı bağlamanız ya da herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok.

Platform, kullanıcıların Steam profil bağlantısını yapıştırmasının ardından oyunları Tinder benzeri bir kaydırma sistemiyle değerlendirmesine olanak tanıyor. Sağa kaydırılan oyunlar "oynayacağım" listesine eklenirken, sol taraftaki bir kısımda oyuna dair bilgiler ve ekran görüntüleri, sağ taraftaki bir kısımda ise oyuna gelen en popüler yorumlar yer alıyor.

Ciddi anlamda harcama çılgınlığı hâline gelen Steam'in böylesine bir araca ihtiyacı vardı desek yalan olmaz. Siz de hemen buradan Dustpile'ın internet sitesine giderek oyunlarınızı düzenlemeye başlayabilirsiniz.

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