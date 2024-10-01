Epic Games ve GOG'un ücretsiz dağıttığı oyunların yanı sıra Steam de zaman zaman ücretsiz oyunlarıyla oyuncuların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bunların yanı sıra Steam'in en dikkat çeken noktalarından biri, yıl içerisinde belirli periyotlarda gerçekleştirdiği birçok indirimi kapsayan festivaller ve bugün bir yenisi daha karşımızda.
Steam'in yeni festivali sıra tabanlı RYO kategorisi üzerine. Bu türdeki yüzlerce oyunun indirime girdiği yeni festival kapsamında birçok oyunu uygun fiyatlara alabildiğiniz gibi aynı zamanda puan dükkânından yeni ücretsiz öğeler temin edebiliyorsunuz.
Türkçe dil destekli Songs of Conquest bu yeni indirim döneminde 17,99$'dan %50 indirimle 8,99$'a düşerken, türün başarılı oyunlarından Sea of Stars ise 17,99$'dan %30 indirimle 12,59$'a düşmüş durumda.
Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali İndirimleri
- Warhammer 40,000: Rogue Trader - %40 indirimle
24,99$yerine 14,99$
- OCTOPATH TRAVELER II - %40 indirimle
59,99$yerine 35,99$
- Rogue Waters - %20 indirimle
14,99$yerine 11,99$
- Age of Wonders 4 - %35 indirimle
29,99$yerine 19,49$
- Sea of Stars - %30 indirimle
17,99$yerine 12,59$
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition - %70 indirimle
19,99$yerine 5,99$
- Songs of Conquest - %50 indirimle
17,99$yerine 8,99$
- XCOM 2 - %95 indirimle
59,99$yerine 2,99$
- Darkest Dungeon - %85 indirimle
12,49$yerine 1,87$
- DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age™ - Definitive Edition - %50 indirimle
31,99$yerine 15,99$
- Tactical Breach Wizards - %10 indirimle
10,49$yerine 9,44$
- SKALD: Against the Black Priory - %25 indirimle
7,99$yerine 5,99$
Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Peki indirimlerde sizin dikkatinizi çeken oyunlar hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.