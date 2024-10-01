Steam'in indirim dönemlerinden biri daha geldi çattı. İşte sıra tabanlı RYO türünü kapsayan yeni indirim döneminde dikkat çeken oyunlar!

Epic Games ve GOG'un ücretsiz dağıttığı oyunların yanı sıra Steam de zaman zaman ücretsiz oyunlarıyla oyuncuların yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bunların yanı sıra Steam'in en dikkat çeken noktalarından biri, yıl içerisinde belirli periyotlarda gerçekleştirdiği birçok indirimi kapsayan festivaller ve bugün bir yenisi daha karşımızda.

Steam'in yeni festivali sıra tabanlı RYO kategorisi üzerine. Bu türdeki yüzlerce oyunun indirime girdiği yeni festival kapsamında birçok oyunu uygun fiyatlara alabildiğiniz gibi aynı zamanda puan dükkânından yeni ücretsiz öğeler temin edebiliyorsunuz.

Türkçe dil destekli Songs of Conquest bu yeni indirim döneminde 17,99$'dan %50 indirimle 8,99$'a düşerken, türün başarılı oyunlarından Sea of Stars ise 17,99$'dan %30 indirimle 12,59$'a düşmüş durumda.

Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali İndirimleri

Warhammer 40,000: Rogue Trader - %40 indirimle 24,99$ yerine 14,99$

yerine 14,99$ OCTOPATH TRAVELER II - %40 indirimle 59,99$ yerine 35,99$

yerine 35,99$ Rogue Waters - %20 indirimle 14,99$ yerine 11,99$

yerine 11,99$ Age of Wonders 4 - %35 indirimle 29,99$ yerine 19,49$

yerine 19,49$ Sea of Stars - %30 indirimle 17,99$ yerine 12,59$

yerine 12,59$ Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition - %70 indirimle 19,99$ yerine 5,99$

yerine 5,99$ Songs of Conquest - %50 indirimle 17,99$ yerine 8,99$

yerine 8,99$ XCOM 2 - %95 indirimle 59,99$ yerine 2,99$

yerine 2,99$ Darkest Dungeon - %85 indirimle 12,49$ yerine 1,87$

yerine 1,87$ DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age™ - Definitive Edition - %50 indirimle 31,99$ yerine 15,99$

yerine 15,99$ Tactical Breach Wizards - %10 indirimle 10,49$ yerine 9,44$

yerine 9,44$ SKALD: Against the Black Priory - %25 indirimle 7,99$ yerine 5,99$

Steam Sıra Tabanlı RYO Festivali kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki indirimlerde sizin dikkatinizi çeken oyunlar hangileri? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.