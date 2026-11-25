Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [17-24 Kasım 2026]

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 17-24 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta ise zirvede popüler oyun EA SPORTS FC 27 bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

EA SPORTS FC 27 Euro Truck Simulator 2 Football Manager 27 Bodycam Grand Theft Auto V Enhanced Call of Duty: Modern Warfare 4 Forza Horizon 6 Kingdom Come: Deliverance II Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ Battlefield 6 The Last of Us Part I

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.