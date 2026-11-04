Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [27 Ekim-3 Kasım 2026]

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 27 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta ise zirvede geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Phantom Blade Zero bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
- Phantom Blade Zero
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Football Manager 27
- EA SPORTS FC 27
- Moon Sweepers
- Dead by Daylight
- Rust
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Sons Of The Forest
- Crimson Desert Enhanced
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.