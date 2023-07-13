Steam Yaz İndirimlerinde Son Saatler: Sizlerden Gelen Oyun Önerilerini Derledik!

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Steam Yaz İndirimlerinde Son Saatler: Sizlerden Gelen Oyun Önerilerini Derledik!
29 Haziran’da başlayan Steam Yaz İndirimleri, bu akşam saat 20.00’da sona eriyor. İndirimler bitmeden alabileceğiniz oyunlar için Twitter ve Threads hesaplarımız üzerinden sizlere tavsiyelerinizi sorduk ve gelen cevapları haberimizde derledik.

İndirimlerin başından bu yana sizler için çeşitli kategorilerdeki oyun tavsiyelerimizi derledik. Şimdi de takipçilerimizden gelen indirim favorilerini sorduk ve gelen yanıtları sizler için bir araya getirdik.

Steam indirimlerinin bitmesine saatler kalmışken değerlendirebileceğiniz birçok oyunu haberimizde bulabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimleri’nde sizlerden gelen oyun tavsiyeleri:

                             Oyun İndirimsiz Fiyat İndirimli Fiyat
Ruiner 190 TL 38 TL
Resident Evil 2 403,50 TL 100,87 TL
Sekiro: Shadows Die Twice  289 TL 144,50 TL
Construction Simulator 325 TL 227,50 TL
Sid Meier’s Civilization VI Anthology 829,97 TL  121,96 TL
Stardew Valley 24 TL 15,84 TL
Ready or Not 99 TL 79,20 TL
Portal 2 105 TL 10,50 TL
Gotham Knight 499 TL 149,70 TL
Bayonetta 399 TL 119,70 TL

Daha fazla oyun istiyorsanız bu listelerimize göz atabilirsiniz:
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