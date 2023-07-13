İndirimlerin başından bu yana sizler için çeşitli kategorilerdeki oyun tavsiyelerimizi derledik. Şimdi de takipçilerimizden gelen indirim favorilerini sorduk ve gelen yanıtları sizler için bir araya getirdik.
Steam indirimlerinin bitmesine saatler kalmışken değerlendirebileceğiniz birçok oyunu haberimizde bulabilirsiniz.
Steam Yaz İndirimleri’nde sizlerden gelen oyun tavsiyeleri:
|Oyun
|İndirimsiz Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Ruiner
|190 TL
|38 TL
|Resident Evil 2
|403,50 TL
|100,87 TL
|Sekiro: Shadows Die Twice
|289 TL
|144,50 TL
|Construction Simulator
|325 TL
|227,50 TL
|Sid Meier’s Civilization VI Anthology
|829,97 TL
|121,96 TL
|Stardew Valley
|24 TL
|15,84 TL
|Ready or Not
|99 TL
|79,20 TL
|Portal 2
|105 TL
|10,50 TL
|Gotham Knight
|499 TL
|149,70 TL
|Bayonetta
|399 TL
|119,70 TL
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