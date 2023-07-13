29 Haziran’da başlayan Steam Yaz İndirimleri, bu akşam saat 20.00’da sona eriyor. İndirimler bitmeden alabileceğiniz oyunlar için Twitter ve Threads hesaplarımız üzerinden sizlere tavsiyelerinizi sorduk ve gelen cevapları haberimizde derledik.

1 0 0 0 0