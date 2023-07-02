Steam Yaz İndirimlerinde Alabileceğiniz Türk Yapımı Oyunlar

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Steam Yaz İndirimlerinde Alabileceğiniz Türk Yapımı Oyunlar
Influencer Dora ‘Stratera’ Özsoy, Twitter hesabından Steam Yaz İndirimleri kapsamında alabileceğimiz Türk oyunlarının harika bir listesini hazırlamış.

League of Legends hikayelerini bize harika bir anlatıcılık ile aktarmasıyla tanıdığımız, daha sonraları eğlenceli LoL oynanış videoları, şampiyon tanıtımlarıyla gönlümüzde taht kurmuş, şimdilerde de LoL espor Türkiye liginde sunuculuk yapan Dora ‘Stratera’ Özsoy, oluşturduğu oyun listesiyle karşımızda.

Dora, Twitter hesabı üzerinden malum Steam Yaz İndirimleri kapsamında göz atabileceğimiz Türk yapımı oyunları listelemiş. Biz de söz konusu listeyi sizlere aktarıyoruz.

Steam Yaz İndirimlerinde alabileceğiniz Türk yapımı oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Mount & Blade II: Bannerlord 349,99 TL 209,99 TL
Verlet Ascend 19,99 TL 15,99 TL
Castle of Alchemists 60 TL 39 TL
Cardboard Town 99 TL 79,20 TL
Swarm Grinder 59 TL 47,92 TL
Agent in Depth 10 TL 5 TL
Havsala: Into the Soul Palace 23,99 TL 9,59 TL
Mayhem Brawler 96 TL 48 TL
Guns & Fishes 11 TL 5,50 TL
Remnants of Naezith 99,99 TL 24,99 TL
Izmir: An Indepedence Simulator 4,29 TL 0,79 TL
Lighthouse Keeper 23,70 TL 11,85 TL
SpaceBourne 2 89,99 TL 62,99 TL
Deal & Wheeler 24 TL 10,80 TL
Few Nights More 29,99 TL 23,99 TL
Meow Express 1,99 TL 0,99 TL
Car for Sale Simulator 2023 79 TL 47,40 TL
BandRoll 21,99 TL 14,29 TL
Potentia 190 TL 95 TL
Non-Stop Raiders 11 TL 5,50 TL
Viral Firar 1,99 TL 0,99 TL
Goblin Dash 10 TL 6,50 TL
Soulflow 6,20 TL 1,55 TL
Conarium 199 TL 38 TL
TFM: The First Men 119 TL 95,20 TL

Listedeki Cardboard Town, Havsala: Into the Soul Palace, Lighthouse Keeper, Meow Express ve Viral Firar olmak üzere 5 oyunun Dora'nın oyun şirketi Stratera Games'e ait olduğunu da belirtelim.

Eğer dilerseniz Dora’nın bu oyunlar hakkındaki Tweet seline buradan ulaşabilir ve oyunlar hakkındaki değerlendirmelerini okuyabilirsiniz
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