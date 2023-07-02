Influencer Dora ‘Stratera’ Özsoy, Twitter hesabından Steam Yaz İndirimleri kapsamında alabileceğimiz Türk oyunlarının harika bir listesini hazırlamış.

League of Legends hikayelerini bize harika bir anlatıcılık ile aktarmasıyla tanıdığımız, daha sonraları eğlenceli LoL oynanış videoları, şampiyon tanıtımlarıyla gönlümüzde taht kurmuş, şimdilerde de LoL espor Türkiye liginde sunuculuk yapan Dora ‘Stratera’ Özsoy, oluşturduğu oyun listesiyle karşımızda.

Dora, Twitter hesabı üzerinden malum Steam Yaz İndirimleri kapsamında göz atabileceğimiz Türk yapımı oyunları listelemiş. Biz de söz konusu listeyi sizlere aktarıyoruz.

Steam Yaz İndirimlerinde alabileceğiniz Türk yapımı oyunlar:

Listedeki Cardboard Town, Havsala: Into the Soul Palace, Lighthouse Keeper, Meow Express ve Viral Firar olmak üzere 5 oyunun Dora'nın oyun şirketi Stratera Games'e ait olduğunu da belirtelim.

Eğer dilerseniz Dora’nın bu oyunlar hakkındaki Tweet seline buradan ulaşabilir ve oyunlar hakkındaki değerlendirmelerini okuyabilirsiniz