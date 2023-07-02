League of Legends hikayelerini bize harika bir anlatıcılık ile aktarmasıyla tanıdığımız, daha sonraları eğlenceli LoL oynanış videoları, şampiyon tanıtımlarıyla gönlümüzde taht kurmuş, şimdilerde de LoL espor Türkiye liginde sunuculuk yapan Dora ‘Stratera’ Özsoy, oluşturduğu oyun listesiyle karşımızda.
Dora, Twitter hesabı üzerinden malum Steam Yaz İndirimleri kapsamında göz atabileceğimiz Türk yapımı oyunları listelemiş. Biz de söz konusu listeyi sizlere aktarıyoruz.
Steam Yaz İndirimlerinde alabileceğiniz Türk yapımı oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Mount & Blade II: Bannerlord
|349,99 TL
|209,99 TL
|Verlet Ascend
|19,99 TL
|15,99 TL
|Castle of Alchemists
|60 TL
|39 TL
|Cardboard Town
|99 TL
|79,20 TL
|Swarm Grinder
|59 TL
|47,92 TL
|Agent in Depth
|10 TL
|5 TL
|Havsala: Into the Soul Palace
|23,99 TL
|9,59 TL
|Mayhem Brawler
|96 TL
|48 TL
|Guns & Fishes
|11 TL
|5,50 TL
|Remnants of Naezith
|99,99 TL
|24,99 TL
|Izmir: An Indepedence Simulator
|4,29 TL
|0,79 TL
|Lighthouse Keeper
|23,70 TL
|11,85 TL
|SpaceBourne 2
|89,99 TL
|62,99 TL
|Deal & Wheeler
|24 TL
|10,80 TL
|Few Nights More
|29,99 TL
|23,99 TL
|Meow Express
|1,99 TL
|0,99 TL
|Car for Sale Simulator 2023
|79 TL
|47,40 TL
|BandRoll
|21,99 TL
|14,29 TL
|Potentia
|190 TL
|95 TL
|Non-Stop Raiders
|11 TL
|5,50 TL
|Viral Firar
|1,99 TL
|0,99 TL
|Goblin Dash
|10 TL
|6,50 TL
|Soulflow
|6,20 TL
|1,55 TL
|Conarium
|199 TL
|38 TL
|TFM: The First Men
|119 TL
|95,20 TL
Listedeki Cardboard Town, Havsala: Into the Soul Palace, Lighthouse Keeper, Meow Express ve Viral Firar olmak üzere 5 oyunun Dora'nın oyun şirketi Stratera Games'e ait olduğunu da belirtelim.
Eğer dilerseniz Dora’nın bu oyunlar hakkındaki Tweet seline buradan ulaşabilir ve oyunlar hakkındaki değerlendirmelerini okuyabilirsiniz