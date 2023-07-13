Oyun dünyasının en büyük ismi Steam’de 29 Haziran’da başlayan Yaz İndirimleri, bugün saat 20.00’da sona eriyor. Biz de son günde değerlendirebileceğiniz, arada kalıp da karar verememiş olabileceğiniz oyunları bir araya getirdik.
Ayrıca yazımızın devamında kategorilere ve türlere göre hazırladığımız diğer listelere de göz atabilir, kendinizi yepyeni dünyalara da atmak için şans bulabilirsiniz.
Steam Yaz İndirimleri’nin son saatlerinde kaçırmamanız gereken indirimler:
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Cardboard Town
|99 TL
|79,20 TL
|Dead Cells
|179,99 TL
|89,99 TL
|The Past Within
|65 TL
|36,40 TL
|Universe Sandbox
|280 TL
|187,60 TL
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|49 TL
|7,35 TL
|Construction Simulator
|325 TL
|227,50 TL
|Unpacking
|32 TL
|19,20 TL
|Cuphead
|31 TL
|21,70 TL
|Stellaris
|340 TL
|85 TL
|Journey
|120 TL
|60 TL
|The Planet Crafter
|32 TL
|25,60 TL
|Totally Accurate Battle Simulator
|32 TL
|10,88 TL
|Hook
|4,20 TL
|2,73 TL
|Blanc
|152,90 TL
|99,38 TL
|GRIS
|149 TL
|37,25 TL
|Phasmophobia
|139 TL
|111,20 TL
|Kubifaktorium
|32 TL
|16 TL
|HellSign
|32 TL
|8 TL
|Stick Fight: The Game
|10 TL
|4 TL
|Slay the Spire
|40 TL
|13,60 TL
|Risk of Rain 2
|70 TL
|35 TL
|Ready or Not
|99 TL
|79,20 TL
|Escape the Backrooms
|18,50 TL
|14,80 TL
|Last Will
|16 TL
|8 TL
|Pummel Party
|25 TL
|15 TL
|We Were Here Serisi
|410 TL
|151,28 TL
|Propnight
|32 TL
|9,60 TL
|Farm Together
|190 TL
|95 TL
|Deep Rock Galactic
|155 TL
|51,15 TL
|Escape Academy
|32 TL
|22,40 TL
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