Steam Yaz İndirimlerinin son saatlerine girdik. Steam'in binlerce oyunu arasında gözünüzden kaçmış olabilecek, çok daha farklı tatlar sunan oyunları bir araya getirdik.

Oyun dünyasının en büyük ismi Steam’de 29 Haziran’da başlayan Yaz İndirimleri, bugün saat 20.00’da sona eriyor. Biz de son günde değerlendirebileceğiniz, arada kalıp da karar verememiş olabileceğiniz oyunları bir araya getirdik.

Ayrıca yazımızın devamında kategorilere ve türlere göre hazırladığımız diğer listelere de göz atabilir, kendinizi yepyeni dünyalara da atmak için şans bulabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimleri’nin son saatlerinde kaçırmamanız gereken indirimler:

Daha fazla oyun istiyorsanız bu listelerimize göz atabilirsiniz: