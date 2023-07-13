Steam Yaz İndirimleri Bugün Bitiyor: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

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Steam Yaz İndirimleri Bugün Bitiyor: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar
Steam Yaz İndirimlerinin son saatlerine girdik. Steam'in binlerce oyunu arasında gözünüzden kaçmış olabilecek, çok daha farklı tatlar sunan oyunları bir araya getirdik.

Oyun dünyasının en büyük ismi Steam’de 29 Haziran’da başlayan Yaz İndirimleri, bugün saat 20.00’da sona eriyor. Biz de son günde değerlendirebileceğiniz, arada kalıp da karar verememiş olabileceğiniz oyunları bir araya getirdik.

Ayrıca yazımızın devamında kategorilere ve türlere göre hazırladığımız diğer listelere de göz atabilir, kendinizi yepyeni dünyalara da atmak için şans bulabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimleri’nin son saatlerinde kaçırmamanız gereken indirimler:

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Cardboard Town 99 TL 79,20 TL
Dead Cells 179,99 TL 89,99 TL
The Past Within 65 TL 36,40 TL
Universe Sandbox 280 TL 187,60 TL
Hellblade: Senua's Sacrifice 49 TL 7,35 TL
Construction Simulator 325 TL 227,50 TL
Unpacking 32 TL 19,20 TL
Cuphead 31 TL 21,70 TL
Stellaris 340 TL 85 TL
Journey 120 TL 60 TL
The Planet Crafter 32 TL 25,60 TL
Totally Accurate Battle Simulator 32 TL 10,88 TL
Hook 4,20 TL 2,73 TL
Blanc 152,90 TL 99,38 TL
GRIS 149 TL 37,25 TL
Phasmophobia 139 TL 111,20 TL
Kubifaktorium 32 TL 16 TL
HellSign 32 TL 8 TL
Stick Fight: The Game 10 TL 4 TL
Slay the Spire 40 TL 13,60 TL
Risk of Rain 2 70 TL 35 TL
Ready or Not 99 TL 79,20 TL
Escape the Backrooms 18,50 TL 14,80 TL
Last Will 16 TL 8 TL
Pummel Party 25 TL 15 TL
We Were Here Serisi 410 TL 151,28 TL
Propnight 32 TL 9,60 TL
Farm Together 190 TL 95 TL
Deep Rock Galactic 155 TL 51,15 TL
Escape Academy 32 TL 22,40 TL

Daha fazla oyun istiyorsanız bu listelerimize göz atabilirsiniz:
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