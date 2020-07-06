İnternet üzerinden video içeriği üretmek istiyorsunuz fakat video çekimi konusundaki eksiğinizden dolayı çekiniyor musunuz? Bu stok video siteleri tam ihtiyacınız olan şey.

Sosyal medyanın ve internetin günümüzde kazandığı güç sayesinde markalar ve çeşitli sebeplerden bu mecraları kullanan kişiler, tanıtım ve reklam için özellikle video yoluyla insanlara ulaşmayı tercih ediyor . Elbette Youtube gibi video siteleri kullanıcıları, ürettikleri her içeriğin videosunu kendileri çekmez.

Video üretmek bilgi ve deneyim gerektiren bir süreç olduğundan, kimi kullanıcılar içeriklerine uygun videoları çeşitli stok video sağlayıcısı sitelerden temin eder. Bu hizmeti sağlayan ücretli ve ücretsiz stok siteleri içerik üreticilerin video ihtiyaçlarını bazen belirli koşullarla bazen ise koşulsuz olarak karşılar.

Ticari ya da şahsi amaçlarla video üretmek isterseniz, ancak bu videoyu çekecek imkanınız ya da birikiminiz yoksa sizin de başvurabileceğiniz çok sayıda stok video sağlayıcısı sitesi mevcut. Biz de sizlere bu konuda bir liste hazırlayarak işinizi kolaylaştırmaya çalıştık. Özellikle içerik üreticiliğine yeni başlayanlara çok faydası olacağına inandığımız bu sitelerden 11 tanesini sizler için derledik.

En iyi ücretsiz video stok siteleri:

Artgrid Pixabay Pexels Videvo Videezy Life of Vids Distill Splitshire Motion Places Motion Elements

Artgrid

Hikaye odaklı stok video içerikleri

Sınırsız indirme imkanı

Videoları ticari faaliyetlerde kullanma imkanı

Daha çok hikaye odaklı görüntüler sağlayan Artgrid alında Artlist’in alt kuruluşudur. Lisanslama sistemi de hemen hemen Artlist ile aynıdır. Artgrid’in esas amacı ise video içeriği üretmek için başladığınız sürecin temelinde size farklı seçenekler sunmak. Sınırsız indirme imkanı sağlayan bu video sitesi, sunduğu içerikleri çeşitli ticari faaliyetlerinizde de kullanmanıza olanak tanır.

Pixabay

Ücretsiz telif hakkı imkanı

Yüksek kalitede farklı içerikler

MP4 formatıyla kolay kullanım

Pixabay, 1 milyondan fazla yüksek kalitede video ve fotoğraftan oluşan bir içerik listesi sunar. Hareketli grafikler, 4K videolar ve HD videolar gibi tatmin edici seçeneklere sahip sitede tüm telifler ücretsizdir. Genelde 1 dakikadan kısa süren stok videolar MP4 formatıyla biçimlendirilir ve bu kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlar. Pixabay’deki stok videolar Creative Commons Zero (CC0) ismi altında yayınlanır.

Pexels

Kolay site menüsü

Ücretsiz telif hakkı imkanı

Farklı video içerikleri

Yayın hayatına ücretsiz stok fotoğraflarla başlayan Pexels, birçok hızlandırılmış video ve "mockup" videolardan oluşan bir içeriğe sahiptir. Pixabay gibi Creative Commons Zero (CC0) adı altında yayınlanan ücretsiz stok videolar MP4 formatında tüketiciye ulaştırılır ancak 4k videolar ne yazık ki sunmaz. Pexels sitesinin ana sayfasında, “Son Eklenenler” ve “Trend Videolar” gibi kolay erişim yollarını da sizlere sunmaktadır.

Videvo

Video sanatçılarının farklı üretimlerine ulaşma imkanı

3 farklı lisans sistemiyle kullanıma yönelik hizmet anlayışı

Oldukça geniş video kütüphanesi

Videvo sitesi çeşitli video sanatçıları ve video üreticileri tarafından üretilen çok sayıda video ve hareketli grafik içerikleri sunar. HD ve 4K videoların bir kısmı MP4 bir kısmı ise QuickTime formatındadır. Videvo kullanmak için indirdiğiniz içeriklerin kullanımına dair 3 farklı lisans yöntemi vardır ve bunlardan birini seçmeniz gerekir. Bu seçenekler arasında telifsiz kullanımda vardır.

Videezy

Çok sayıda drone görüntüsü

Ücretli ve ücretsiz zengin video içeriği

Şahsi ve ticari amaçlı kullanımda kolaylıklar

Videezy özellikle drone görüntülerinden oluşan zengin kitaplığıyla dikkat çeker. 4K ve HD stok görüntülerden oluşan bu kütüphanedeki içeriklerin bir kısmı ücretli ya da filigranlı olsa da ücretsiz kullanıma açık çok sayıda videoya ulaşmanız da mümkün. Bu içerikleri herhangi bir video yayın platformunda kullanmak istiyorsanız, siteye belli kişisel bilgiler girmeniz gerekir. Eğer web sitenizde kullanmak istiyorsanız uzantı adresi olarak atıfta bulunmanız yeterlidir.

Life of Vids

Ücretsiz kullanım imkanı

Haftalık olarak yüklenen videolar ile oluşmuş ve sürekli güncellenen zengin içerik

MP4 formatıyla kolay kullanım imkanı

Ücretsiz stok videolar, döngü görüntüler ve video kliplerle dolu bir kütüphane sahibi Life of Vids sitesindeki tüm videolar MP4 formatındadır. Tüm videolar ücretsiz olarak kullanıma açıktır ve kullanıcılardan herhangi bir bedel talep edilmez. Haftalık olarak yeni video içerikleriyle kütüphane sürekli zenginleştirilir.

Distill

Özenle seçilmiş video içerikleri

Kullanıcı ya da üretici olarak katılım imkanı

Periyodik mail sistemi

Kütüphanesinde yetkin bir ekip tarafından onaylanan her türlü videoya yer veren Distill, bu video içeriklerini ticari ve şahsi kullanımlara ücretsiz olarak sunar. Eğer içerik üreticisi iseniz ve videonuzu paylaşmak istiyorsanız, videonuzu onay almak için siteye göndermeniz gerekir. Kullanıcı olarak ise mail listesine kayıt olmak ve her 10 günde bir gelen 10 adet ücretsiz stok videonuzu beklemeniz yeterlidir.

Splitshire

Youtube üzerinden kolay erişim ve kullanım

Oldukça kaliteli ve estetik video içerikleri

Ücretsiz kullanım imkanı

Web tasarımcısı Daniel Nanescu tarafından Splitshire, kendisine ait stok fotoğraf ve videolarını paylaşmak için kurulan bir sitedir. Diğer sitelere nazaran küçük olan kütüphanesinde oldukça güzel ve ücretsiz içeriğe sahiptir. Genellikle açık hava drone videolarına ulaşabileceğiniz sitedeki videolar Youtube’da barındırıldığından, içeriklerinizde yer vermek istediğinizde kolay bir kullanım sağlamaktadır.

Motion Places

Yüksek çözünürlüklü manzara içerikleri

Spesifik konsept ile aradığınıza daha kolay ulaşma imkanı

Ücretsiz kullanım imkanı

Kendine konsept olarak farklı ülkelerden görüntüler ve eşsiz manzara görsellerini belirleyen Motion Places sitesindeki tüm HD video içerikleri ücretsiz kullanıma açıktır. Yüksek çözünürlüklü videolardan oluşan kütüphanedeki 4k videolar ise ne yazık ki 99 dolar üzerinden ücretlendirilir. Videoları ücretsiz kullanmak için ise site kredi bağlantısı istemektedir.

Motion Elements

Farklı formatlarda video içerikleriyle tercihe yönelik kullanım kolaylığı

Video haricinde ses ve GIF içeriklerine de ulaşma imkanı

Ücretsiz kullanım imkanı

4000’den fazla yüksek kalitede stok video içeriğine sahip sitede MP4, QuickTime ve MOV. formatında videolara ulaşmak mümkün. Ayrıca HD ve 4K videoların yanı sıra GIF, fotoğraf ve çeşitli ses kliplerine de ulaşma imkanınız vardır. Tüm içerikler kişisel ve ticari amaçlı kullanıma ücretsiz olarak açıktır.

Sizin için hazırladığımız stok video siteleri listemizin sonuna geldik. Sizin de bizimle paylaşmak istediğiniz farklı siteler ya da bu sitelere dair deneyimleriniz varsa yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Yeni video içerik üreticilerimize şimdiden başarılar...