TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni bir yasa tasarısı ile stokçuluk yapanlara verilen para cezasının tavan tutarı artırıldı. Eskiden 500 bin TL olan üst limit, son düzenleme ile 2 milyon liraya çıkarıldı. Stokçuluk suçunun alt limit cezası ise 100 bin TL oldu.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen son yasa tasarısı, stokçularla ilgili çok önemli bir maddeyi hayatımıza getirdi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen yeni madde, stokçuluk yapanlara 2 milyon liraya kadar para cezası kesilmesinin önünü açtı.

Aslına bakacak olursak stokçuluk, bugüne kadar da yasaktı. Stokçuluk yapanlara 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyordu. TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ise cezanın alt limitini 100 bin liraya, üst limitini ise 2 milyon liraya çıkardı. Düzenleme, stokçuluk yaptığı tespit edilen kişi ya da kurumlara verilecek cezanın kapsamını genişletmiş oldu.

"Stokçuluk" yasalarda nasıl tanımlanıyor?

Stokçuluk, son dönemlerde çokça tartıştığımız hususlardan bir tanesi. Döviz ile iş yapan bazı kesimler, yüksek kurdan mal aldıklarını ve kurun düşmesiyle ürün satışı yapamayacağını, böylesi bir durumda zarar edeceğini ve zararını yerine koyamayacağını savunuyor. Böyle düşünen kişi ve kurumlar, kendilerini stokçu olarak tanımlamıyorlar. Peki yasalara göre stokçuluk nedir ve kimlere stokçu deniyor?

Kanunlar, stokçuluk yapan kişiyi, yani stokçuyu şöyle açıklıyor: Bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınıp, kamu için acil bir ihtiyaç oluşmasına neden olan kişi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ise bu durumu detaylandırıyor. İlgili yasa "Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz." ifadeleriyle, stokçuluk tabirinin ne anlama geldiğini açıklıyor...